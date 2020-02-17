神奇科技生物棉 1元硬幣大小可處理近56噸汙水

國民環保意識日漸高漲，提升整體生活環境衛生品質是民眾重視且關切的議題，新北市政府率先採用「微小生物棉」去除汙水內的氨氮物質，現已達試驗成功階段，未來將於2021年1月1日正式使用在處理淡水水資中心處理氨氮物質。

新北市水利局淡水水資源回收中心，去年3月率先引進這款在德國用於淨化飲用水、河川水質及工業廢水的微生物載體。

此生物棉尺寸僅2公分、厚0.7公分，約1元硬幣大小，表面有細密孔洞，可作為微生物棲息空間，每立方米有效表面積5000平方公尺，可讓菌種存於泡棉空隙間。

不僅能有效處理約56噸的汙水，不會產生回收廢料、不含塑化劑或生物抑制劑，更不會造成環境汙染，成為「環保新尖兵，小小一片立大功」。

水利局指出，經11個月的模組實驗，現階段不僅能除去70%氨氮，更能增加去除汙水中的雜質及汙染物效益，讓微生物附著增加處理效率達淨化水質目的。

經生物分解處理後，去除汙水中的雜質及汙染物後，淨化成符合排放標準的放流水，再行回歸大自然。

水利局表示，引進這小小一片的生物棉，不僅能處理最大汙水容量，還能節省池槽建設的成本，淡水水資中心也規畫在今年4月進行實廠測試。