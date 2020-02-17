受疫情波及 麗豐-KY拚3月上旬恢復近五成開店率

生技股中的醫美美容相關族群此波受疫情影響甚深，麗豐-KY（4137）表示，目前生產線已於2月11日開始恢復生產程序，經清查「克麗緹娜」各地加盟店，也可望在3月上旬恢復接近五成的開店比率，所有行政後勤人員於2月底前視工作屬性及需求調整為居家辦公。

佐登-KY（4190）則表示，目前拿到許可的復工門市占比約三成，但也有門市雖然拿到復工許可，城管、街道辦卻仍不允許營業，因此，實際運營門市仍不到三成。

麗豐-KY表示，2月份營運將受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，但觀察消費者對於醫美保養的需求僅是遞延而並非消失，將盡速加強輔導協助加盟店進行恢復營運的各項措施，包含落實環境清潔、衛教宣導、產品促銷等，並藉由強化集團旗下新美力電商通路的居家保養品促銷和抗疫產品銷售。

麗豐-KY表示，目前除了電商交易是透過電子平台交易保持正常營運外，其他各事業單位包括「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」診所、「RnD美甲美睫」及培訓、工廠的復工日期均以營運安全為第一考量做出適當調整，期待3月上旬能恢復接近五成的開店比率。

佐登-KY表示，目前已復工的門市面臨即便拿到許可，也未必能復工，仍要看城管、街道辦是否放行。公司目前持續與房東談降租，目前約已減了兩成的租金費用。