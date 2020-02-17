凱羿-KY北美市場搶推新品 今年再引氣炸烤箱來台
凱羿-KY（2939）近期積極透過參加國際性產品展覽來開拓新訂單與新客戶，包括2月及3月法蘭克福AMBIENTE展及芝加哥The INSPIRED HOME SHOW展，公司今年並計畫推出新品，其中刀具、鍋具仍是主軸，將搶攻北美市場，另外，台灣市場去年成長動能強勁，主要是引進在日本創造銷售佳績的氣炸鍋來台，今年也計畫趁勝追擊，引進歐美銷售反應佳的氣炸烤箱。
凱羿-KY表示，今年將持續推出多款新品，包括Trusted Butcher Knives Set 及Copper Chef Titan Series東西方刀具，二種刀具系列是為開發北美市場及非北美市場的大馬士革鋼紋高級刀具系列，透過重力設計讓手柄更加省力，東方系列更找來名廚Jet Tila代言。兩款產品設計皆通過FDA 及RoHs規定，期待能將Copper Chef鍋具系列由原先鋁合金材質走向不銹鋼材質，並推升銷售表現。除廚房用品外，今年仍持續有眾多新品推出，如無縫無鋼絲托高內衣等。
此外，日本市場在熱賣幾年後的氣炸鍋已進入銷售尾端，2020年針對日本市場所設計的新產品氣炸烤箱及北美反應熱烈的刀具，將成為今年銷售主軸。
凱羿-KY表示，台灣市場也是今年著墨的重點，先前成功引進在日本創造銷售佳績的氣炸鍋來台灣，帶動台灣市場2019年營收較去年同期成長了251%，今年將推出大容量的氣炸鍋及引進歐美銷售反應極佳的氣炸烤箱，也將推出隨身充電果汁機及歐美新品Copper Chef Titan Pan三層鍋具等以帶動業績持續成長。
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