沒了觀光客、商務客 信義區百貨、五星級飯店怎麼撐？

台北市信義計畫區不僅是全世界百貨公司密度最高的地方，周邊的五星級飯店過去也因為世貿展會密集而受到國際商務人士的青睞，但此次受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，成了「重災區」，為挽救急速下降的人流，不僅新光三越出招了，就連台北101，以及台北君悅、寒舍艾美、寒舍艾麗等五星級酒店都推出史無前例的優惠與服務，希望能夠「撐」過這波疫情。

在沒了觀光客，也沒了商務人士的情形下，台北市信義計畫區的百貨公司和五星級飯店只能轉向上班族招手，也在非常時期，推出非常優惠。

台北101自即日起至5月31日推出美食街「美好晚餐101」活動，每天下午五點起，於B1美食街、超市、伴手禮與餐廳消費101元即可免費申辦禮讚卡立即晉身為會員、折抵停車3小時，不僅可以輕鬆入會享受專屬好禮，還再加碼送 LINE TAXI乘車券50元。

在信義計畫區擁有多達四家百貨公司的新光三越也快速應變，希望能為疫情影響的零售困境止血。除制定防疫細則確保提供消費者安心購物環境，關於人潮減少的部分，則新增宅配服務並與外送平台合作，加快線上零售發展腳步。

此外，信義計畫區的五星級飯店也受到疫情波及，艾美、艾麗酒店坦言，隨著疫情持續延燒，餐廳訂席陸續有賓客取消或是延期，但大型宴會的賓客雖有零星檔次決定取消，不過大多選擇延期舉辦。住房方面，則有接獲部分旅客詢問疫情發展狀況，並表示評估延期或取消的可能性，加上政府擴大對陸客來台的限制與部分國際企業暫停商務出差，確實影響整體住房率。

對此，寒舍艾美酒店的宴會廳即日起推出外帶餐盒、茶點外送服務，就連深受政商名流喜愛的寒舍食譜也撐不住了，將自3月1日起推出外帶七折優惠。此外，同樣位於信義區計畫區的寒舍艾麗酒店宴會廳，則自即日起也同步推出人氣外帶餐盒，安心在家的同時，也能享受五星級的美味料理。

台北君悅酒店則是集結館內「凱菲屋」、「彩日本料理」、「漂亮廣式海鮮餐廳」與「茶苑」等4家餐廳，推出多款最低63折的超值優惠餐券，活動自即日起至2月20日。同時，所有旅展餐券（不含贈券）四人同行至凱菲屋用餐，還加碼贈送凱菲屋下午茶單人券一張（於下次使用）。且自即日起至3月31日止，透過官網線上訂位並於4月30日前用餐，則享八折優惠，於自助餐廳凱菲屋或彩日本料理用餐，則享七折優惠。