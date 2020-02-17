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技術領先 開創新商機

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

長榮鋼、中鋼構是鋼構業的兩大翹楚，這兩家公司同屬老牌企業，長榮鋼迄今已有30年以上歷史，中鋼構更已經超過40歲，兩家鋼構廠成為台灣兩大鋼構支柱，技術也領先全球，堪稱台灣之光。

長榮鋼鐵1988年就成立，有逾30年以上的歷史，但團隊不因循舊領域，勇於走出舒適圈，挑戰高難度鋼結構工程，令市場刮目相看。

中鋼結構1978年成立，長期來憑藉優良品質以及精準的工期獲得顧客滿意，成功建立鋼結構工程品牌形象，世界地標級建築「台北101」大樓就是其代表作，台積電更常指定中鋼構配合擴廠工程，商譽居高不墜。

長榮鋼所承造台北超級豪宅「陶朱隱園」，再度驗證該公司鋼構技術。長榮鋼總經理劉邦恩表示，「陶朱隱園」從鋼材選用就相當特殊，80公斤級的鋼板連中鋼都沒有生產，特別向日本採購。

另個重點是銜接銳角最小只有11度，焊道又要縮到最短以求完美，特別向學術機構請教，並且做了很多試驗。

同時也因為材質特殊，備品採購需一次滿足，否則如果做到最後短缺一、二件，整個工程就要面臨無法完工的困境，各方面都絞盡腦汁。

至於中鋼構，是台灣首創以鋼結構為專業的公司，配置高效率自動化的生產設備。

產品包括各式組合型鋼，高樓、廠房、橋樑與機械結構體及石化管槽等，提供用戶從鋼構設計、工程技術支援、鋼構製造安裝到土木營造一條龍完整服務，海外有柬埔寨據點，近年國內積極推動離岸風電，為中鋼構開創新商機。

中鋼構 長榮
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