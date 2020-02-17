鋼構雙雄旺 訂單排到明年

台商回流、科技新廠房加持，國內鋼結構雙雄長榮鋼、中鋼構滿手訂單，與去年相比，今年營運大幅復甦，不僅可望全能量產，訂單並排到明年第3季初，短中期旺到最高點。

法人指出，長榮鋼鐵展現團隊效能，在市場上勇於挑戰像是「陶朱隱園」等高難度豪宅鋼結構工程，由於品質頗具口碑，受投資圈注目。

法人分析，長榮鋼鐵目前掌握訂單超過60萬公噸，今年出貨量可達16萬公噸，較去年的11.3萬公噸有顯著成長。另中鋼構全年產能18萬公噸，進到產線的訂單量近30萬公噸，排程到2021年7月，國內「鋼構雙雄」前景備受期待。

長榮鋼鐵總經理劉邦恩、中鋼構董事長陳天民表示，鋼結構工程主要以內需為主，受武漢疫情影響不大，當前訂單湧現，如何解決缺工等實質問題更顯迫切。

長榮鋼鐵副總經理簡枝龍說，廠房、住宅大樓、橋樑工程以及軌道等特殊項目，是四大業務來源。長榮鋼2019年將新竹鋼筋廠轉型成鋼結構廠，目前年出貨可達18萬公噸，在國內市場展現競爭力。

其中廠房鋼構需求緊迫，包括台積電、廣達等知名科技大廠，今年新廠訂單比去年多，長榮鋼原則上進行一次及二次加工，如期如質完成業主要求。

劉邦恩指出，鋼構產業今年進到旺季，受惠台商回流以及科技廠房擴產，加上住宅大樓與商辦建築等，很多鋼結構工程的案子都跑出來，還有公共工程橋樑等，應該各家都是滿檔在做，比去年好很多，但是力道能夠維持多久，是需要關注的問題。

法人表示，長榮鋼鐵是長榮集團第五家進入資本市場的公司，主要聚焦鋼結構與廢棄物處理二大業務，往年每股盈餘普遍在2元以上，並幾乎固定配息2元左右，「多數賺的都分給股東」，符合投資圈最愛的標準，股價在長榮集團概念股中最高。

陳天民表示，中鋼構產能滿載，營運沒有遠慮但是卻有近憂，主要是國內缺工問題日益嚴重，如何妥善調配人力與工期，成為重要考驗。