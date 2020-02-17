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忍痛重生…嚴陳莉蓮帶大船轉彎

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團為了轉型，近一年祭出多項「改革策略」，包括廠辦合一、開放平台、暫停裕隆城住宅區，甚至優離優退等。但重生必然蘊含痛苦，裕隆高層說，以當前局勢來看，任一策略都存在「為難」，但確實不得不為。

據悉，台元暨裕隆集團董事長嚴陳莉蓮為了讓轉型策略降低對員工的衝擊，每一項政策確定前，都與集團內部研商多時，每一項改革政策都是經過反覆推敲，其目的就是要讓這艘大船轉彎能夠更順利。

就以台元的優離優退政策來看，台元紡織現在是裕隆集團的控股公司，其角色已經不同以往，且紡織業在台灣早已是夕陽產業，情勢已難扭轉，調整營運方向是勢在必行的選擇，科技園區的發展則是重要策略方向。

其實，近年來台元科技園區已被譽為「台版矽谷」，是裕隆集團轉型推動產業轉型升級的代表作。20年前，台元紡織將12萬坪的老廠房重新開發，打造科技園區，現已到第八期，吸引了300家科技廠商，進駐率超過九成。

台元紡織轉型打造的科學園區，早已形成IC設計產業聚落，帶動台灣科技產業群聚效應，已成為國內IC設計重鎮，年產值超過千億元。

隨著台元科技園區的逐期開出，目前已是全台最大民間開發之科技園區。

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