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裕隆集團核心 台元啟動改革大計

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
台元紡織近期發出優離、優退公告，並持續調整營運方向，下一步將紡織價值鏈移往國外。圖為台元紡織暨裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。 本報系資料庫

裕隆集團轉型持續向前，控股母公司台元紡織近期發出「優離、優退公告」，台元將持續調整營運方向，下一步將紡織價值鏈移往國外，同時，台元也將持續發展科技產業聚落。

台元協理詹麗弘證實上述規劃並表示，台元紡織因應市場變化，集團紡織事業轉型，重新配置策略性研發與生產資源，整理在台生產營運腳步，聚焦且強化海外供應鏈。

事實上，裕隆集團去年來拍板多項重大決策，除了把華創車電轉為開放平台，並宣布與鴻海攜手搶進全球電動車市場，台元也找來陳伯鏞擔任財務長，強化控股的角色。

值得注意的是，台元紡織近期發出「優離優退公告」，業界認為，這是裕隆集團改革大計啟動的始點，具有里程碑意義。據悉，台元優離優退申請自2月7日起，優退申請迄3月6日止，優離申請則到3月13日。

其中，優退給付方式，若按新制計算，除符合勞基法規定的每滿一年發給0.5個月平均薪資外，只要在3月31日前辦理完畢，還可加發五個月薪水。換言之，台元鼓勵人員優離優退，並將加速此項規劃。

台元紡織本業是生產棉紡與牛仔布，近年相關產業鏈多已外移，台元雖在台灣仍有產線，採取接單生產，效益不彰，考量產業競爭力與企業經營的長期發展，因此提出員工的優離、優退方案。

台元紡織資本額81億元、現有員工約1,700人，該公司的董事長為裕隆董座嚴陳莉蓮親自出任，這家老牌紡織廠雖然沒有上市櫃，卻是裕隆集團的「起點」，現在也扮演集團控股公司的角色，其重要性不言而喻。

說到台元在裕隆集團扮演的角色，該公司除了與集團各公司都有交叉持股外，同時也是旗下車廠裕隆、中華車及裕隆經管等公司的大股東。

嚴陳莉蓮即是以台元紡織的法人代表身分，出任裕隆董事長。

另外，台元除了具有集團控股公司的身分，並同時握有龐大土地資產，台元在台灣的各大廠區多為自有土地。

其中，位於竹北市的台元科技園區，就是台元紡織所主導開發的科技園區，是台灣最大的民間開發科技園區。

圖／經濟日報提供

裕隆集團 嚴陳莉蓮
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