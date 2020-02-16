百貨業抗疫 推出宅配與到府服務

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊觀光旅遊和百貨業來客數。對此，百貨業者除了加強賣場本身防疫，現在更進一步推出宅配與到府服務，最近各大精品春夏新品上市，針對金字塔頂端的精品客戶，遠東SOGO與新光三越不約而同推出專人送貨到府鑑賞的服務，讓貴婦不用出門就可輕鬆鑑賞選購。

因武漢疫情持續發展，百貨業者急思各種因應對策，面對消費者不想到賣場，百貨業者進一步主動出擊，採取「三管齊下」，餐飲部分與外送平台合作，館內商品提供免費宅配，精品更由專人到府服務。

遠東SOGO指出，目前與遠傳Friday購物平台擴大合作，強化網購內容服務，並針對國際精品、美妝保養、3C家電等商品推出特別專人服務，由SOGO派專人送貨到消費者府上鑑賞選購。

此外，SOGO推出與美食外送平台Foodpanda合作，全台45家SOGO百貨專櫃美食，均可以透過Foodpanda外送到家。

而新光三越原本就積極籌備拓展電子商務，遇上新冠肺炎疫情來勢洶洶，加速新光三越推出腳步，新光三越指出，因疫情影響，流動客層減少約10%，主顧客較未受影響，原本就在進行中的宅配服務因疫情使然，加速建置與推出時程，目前會員APP已推出商品免費宅配服務，新光三越電子商務平台Beauty Stage將擴增五個館別，包括美妝、超市保健、婦嬰用品、運動休閒、仕女雜貨，即將在月底與新光三越APP串連。

同時，新光三越月底也將與兩大餐飲外送平台合作，提供180個餐飲品牌共250個小吃及餐飲專櫃的外送服務。

在精品部分，新光三越本週起將祭出到府服務，採用移動式結帳機，讓精品貴客不用出門就可輕鬆購物。