年後轉職潮延緩 仍有產業不受疫情影響

農曆年後原是轉職潮，但新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊觀光旅遊、交通運輸、休閒娛樂等相關產業，新北就服處指出，因應疫情將把大型就業博覽會延期，目前徵才、求才需求仍未減，但需要再持續觀察。1111人力銀行則說，線上作業交易平台等產業仍求才若渴，求職者可嘗試。

新北就服處指出，今年1月至今求職人數10441人、求才人數21578人，去年同期求職人數9606人、求才人數16650人，今年不論求職或是求才人數，都高於去年同期，不過因疫情關係，未來會以中、小型徵才活動為主。

新北就服處長林澤州說，疫情爆發不到1個月時間，雖衝擊部分產業，不過年後舉辦的大型就業博覽會，邀請54家廠商、釋出2257個職缺，投遞履歷825人，擬錄用308人，初媒合率達37.3%，但疫情若未趨緩，未來可能受影響。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說，農曆年後通常是上班族轉職高峰期，求職者選擇多，應試機會大，今年受疫情衝擊，各行各業業績表現不若往年暢旺，正職人力需求不顯著，造成徵才遞延「不是不找人，只是晚點找」的特殊現象。

何啟聖表示，儘管轉職因疫情出現遞延現象，部分產業例如運動轉播、線上影音、直播遊戲、線上購物、電子商務及宅急物流等相關工作仍求才若渴，建議求職者此時求職，除了突顯積極個性，也能展示對徵才公司的好感與用心程度，可望增加錄取機會。