中鋼連虧三月 Q2回神

精誠去（2019）年砸下上百萬元，將台北營業總部地下餐廳大翻修，改造成具備「科技感」的複合式空間，內有自動販賣機、圖書區、甚至是打盹區；電視、桌椅全可移動，無論號召百人會議或小組會議都行；而一切規畫，出自精誠總經理林隆奮的巧思。他說，那麼大的空間，如果自私一點，可以做很多想要的東西，但希望還給員工，讓員工有個能靜下心的場所。

2020-02-09 13:31