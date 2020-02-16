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中鋼連虧三月 Q2回神
中鋼昨（15）日公布1月營收241.03億元，年減33.2%、月減17.2%，受首季調降盤價影響，加上鐵礦砂等原料處於高檔，1月稅前虧損12.63億，為第三個月虧損。惟該公司強調，4月和第2季盤價調漲已無懸念，將能逐步走出陰霾。
中鋼表示，從上月出貨情況來看，中鋼81.2萬公噸，比前一個月減少7.1萬公噸；中龍25.6萬公噸，月增1萬公噸；中鴻23.8萬公噸，月增7萬公噸。合計共130.6萬公噸，比去年12月增加0.9萬公噸。
不過，因本季為提升下游客戶群接單能力，七大鋼品全面調降盤價，平均降幅3.03%，加上旗下非鐵區塊子公司如中鋁、中碳、中鋼構等逢春節假期，營收認列也減少，影響營收表現。針對即將於本月21日開出的4月和第2季盤價，中鋼以「漲價為基調」，將會適度調漲各項鋼品售價，有助下季營運表現。
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