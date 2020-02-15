中鋼1月稅前虧損12.63億元 連三個月賠錢
中鋼今 （15）日公布1月營運表現，受到首季調降盤價影響，單月交出241.03億元成績單，年減33.2%，加上鐵礦砂等原料處於高檔，1月稅前虧損12.63億元，為第三個月虧損。惟該公司強調，第2季盤價調漲已無懸念，將能逐步走出陰霾。
中鋼表示，從上月出貨情況來看，包括中鋼本身、中龍和中鴻總共有130.6萬公噸，比去年12月增加0.9萬公噸；不過，因本季為提升下游客戶群接單能力，七大鋼品全面調降盤價，平均降幅為3.03%，加上各子公司逢春節假期，營收認列也減少，以致影響營收表現。
依該公司公布1月營收為241.03億元，年減33.2%、月減17.2%。至於獲利方面，中鋼進一步指出，在營收大減的同時，原料部分，上月鐵礦砂一度上攻至每公噸95美元高價，煤炭仍小跌至每公噸150美元區間，但整體而言，進料成本仍維持在高檔，使得單月虧損12.63億元。
不過，中鋼表示，近期國際鋼價出現反彈走揚局面，即將於本月21日開出的4月和第2季盤價將會適度進行調漲，有助下季營運表現。
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