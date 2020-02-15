疫情逐漸升溫 研訓院緊盯公衛體系較弱的東南亞國

新冠肺炎疫情持續延燒至全球，東南亞國家疫情也逐漸升溫，金融研訓院今（15）日發布報告指出，下一波疫情焦點將是公衛體系相對較弱的東南亞國家，也將緊盯越南、柬埔寨等當地業者及國銀分行針對防疫應特別提高警戒，並留意當地政府政策、台商及當地企業經營環境變化。

國際貨幣基金（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）也已經在2019年底之前調降2020年經濟成長預測，IMF評估全球貿易緊張情勢、地緣政治風險與債務問題三大風險因子可能拖累全球經濟成長，調降2020年全球經濟成長率預估從3.6%到3.5%，而OECD則從3.0%下修至2.9%，同時評估2021年全球經濟回升的力道也不會太強僅微幅回升至3.0%，整體來看國際機構對於今年經濟表現僅能用略微回溫來形容，如今武漢肺炎疫情再次衝擊全球經濟前景，國際機構第1季恐無法避免再度調降全球經濟成長預估。

目前中國大陸以外的國家疫情較嚴重的國家，除新加坡之外，重量級經濟大國日本很可能是下一波市場關注焦點，預估疫情將大幅衝擊日本上半年觀光餐飲業表現，以及包括7月底及8月底東京奧運及帕運大型國際賽事大量觀光客入境掀起另一波病毒防疫戰，在佔三成以上最大觀光客來源中國大陸，以及各國持續實施入出境旅遊及運輸管制衝擊下，原官方預估奧運及帕運遊客勢必受到影響，經濟效益恐受到較大影響，對此IMF已提出警示其影響程度評估將在第2季提出衝擊評估報告。

而我國官方最新下修今年全年經濟表現，主計總處12日最新發布2020年經濟預測，在武漢肺炎疫情衝擊下，將今年GDP成長率預測下修0.35個百分點至2.37％，主要受到出口拖累影響，今年經濟保2將是關鍵，然而出口雖受影響也可能有轉單效應。

研訓院表示，由於中國大陸境內疫情資訊不甚透明，影響外資對後市研判，導致當地市場能見度低，製造業供應鏈出貨能力及時效受到考驗。

相對來說，在台灣市場訂單能見度較高，預估上半年在台灣產製部分的訂單能見度及成長幅度，均優於大陸市場接單的考量之下，台商產能可望進一步回流，並促使國際大廠轉向對台供應鏈廠商下單，以及加速對國內投資案的進度並擴大投資金額。