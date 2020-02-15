工總：製造業面臨四大困境 也要紓困減稅

政府宣布將針對新冠肺炎疫情衝擊內需產業訂定紓困條例，工業總會今天也為製造業請命，指日前針對旗下157個公會及廠商進行全面調查，發現製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，以及資金無法周轉等問題，且廠商評估3月初電子業就可能出現斷鏈狀況，希望政府也可以對製造業強化資金紓困，解決廠商斷鏈、原物料進口問題；另對可能移回台灣企業的勞工缺口，放寬彈性工時、派遣比重、外勞比重、加班規定。

工總表示，為了解廠商受此次疫情影響狀況，日前針對旗下157個產業公會及會員代表廠商進行全面調查，調查結果顯示，製造業面臨包括供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，以及資金無法周轉等問題。建議政府強化對我製造業的紓困政策，協助業界度過難關。

工總表示，雖然台灣產線仍持續運作，但因產品原物料需從大陸進口，受中國大陸停工影響，目前已面臨原料短缺問題。

以電子業為例，湖北、廣東等疫情重災區均為電子零組件的主要產地，尤其湖北的武漢、仙桃、黃石等地更是電子業上游─印刷電路板廠的群聚點。受各地處於封城狀態影響，原物料均無法順利出貨，如疫情持續，廠商評估3月初電子業就可能出現斷鏈狀況。

此鮎，我製藥業因原物料多數由大陸進口，部分原物料即將用完，未來即便大陸逐步復工，恐需優先供應大陸內需為主，屆時台灣製藥廠商的生產仍會出現問題。

工總指出，除了生產端困境，業者也面臨銷售表現嚴峻挑戰。由於疫情導致民眾不願出門，實體零售業已大受打擊，連帶使得食品、紡織（時裝、製鞋）等製造業受到影響，適逢年節的旺季卻慘澹無比。未來，如疫情無法在短期內受到控制，進一步削弱經濟成長動能、影響民眾收入，恐將打擊消費性電子產品的銷量，除直接影響大陸電子業台商的出貨表現外，台灣出口的晶片、光學鏡頭等中間財也會受到衝擊。

工總說，面對疫情，大型企業還有調適的餘力，但中小企業對抗突發風險的能力較弱，在目前工廠停工、物流停擺、銷售下滑的環境下，已對中小企業的資金周轉帶來很大的挑戰，廠商面對的困境主要為在營運收入銳減的情況下，仍須承擔薪資、租金、利息等支付壓力，極需籌措營運週轉資金，或是獲展延還款期限、緩繳本息等措施。

工總指出，製造業最先需要政府紓困的是資金問題。短期部分，目前行政院預計匡列600億紓困預算，較17年前的SARS紓困方案雖有成長，但政府應考慮到17年來通貨膨脹，以及此次疫情衝擊較SARS時期更為全面，提高紓困金額。

值得注意的是，此次政府產業紓困方案多集中在五大項內需服務業，對製造業的紓困金額嚴重不足，除應增加整體紓困預算，也要強化對製造業的紓困金額。

中長期則包括貸款額度提高、還款期限展延、利息補貼等。此外，應考慮房屋稅、地價稅、營所稅等稅賦的優惠或減免；在營稅所申報上，准予企業認列疫情產生的損失。

另針對原物料及零組件需從中國大陸進口短缺問題，建議政府快速掌握各產業別對原物料的需求狀況，一方面解決物流問題，更重要的，協助廠商找尋可替代的原物料來源。

中長期則希望降低部分進口產品關稅（例如汽車零組件），讓廠商降低製造成本及增加價格競爭力，以擴大產能。進一步協助廠商在台灣生產關鍵零組件；但如果零組件改由台灣生產，牽涉到相關原物料之進口，與生產後繁複的檢驗與認證流程，非短期內得以完成。建議政府盤點需協助的產業別，以專案處理的方式簡化重大共通零組件。

此外，為因應疫情，有些企業會將產能轉移回台灣，但會因此產生勞工缺口。因此，政府應在彈性工時、派遣比重、外勞比重、加班等政策上適度放寬，以協助廠商提高在台產能利用率，擴大轉單效益。