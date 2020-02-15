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內湖管線漏油點終於找到 中油27日前完成管段更換

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
有關台北市內湖區新明路油氣外洩案，台灣中油公司表示，14日夜間以人工開挖，排除油管附近箱涵阻礙，已找到漏油點，並立即止漏並先回填，也於今（15）日凌晨鋪好道路柏油恢復交通。 圖／台灣中油提供

有關台北市內湖區新明路油氣外洩案，台灣中油公司表示，14日夜間以人工開挖，排除油管附近箱涵阻礙，已找到漏油點，並立即止漏並先回填，也於今（15）日凌晨鋪好道路柏油恢復交通。

對於此次的內湖管線漏油事件，台灣中油再次表達歉意，並預計27日前完成管段更換作業。

中油指出，接連數日不間斷尋找漏油處，13日夜間研判成功路二段與南京東路六段交叉口附近管線應是漏油段，但因油管附近有電力及電信箱涵，14日下午取得相關單位同意後，晚間以人工方式開挖，先將箱涵敲碎，15日凌晨零時8分左右在油管找到漏點，3時20分完成開挖止漏工作並開始回填，7時30分將開挖處鋪設道路柏油並恢復交通，以利民眾通行。

中油並強調，在獲知油氣外洩通報後，考量環境安全，該管線即停止所有管輸作業並做釋壓；由於事故地點位處交通繁忙要津，因此向台北市道路管理中心申請晚上開挖，白天復原。

但，因漏油處的管線被箱涵阻礙空間狹小，導致檢查困難，配合台北市政府要求，中油將立即進行管段更新作業，目前預計5天內提出施工計畫，27日前完成換管工作。

中油研判，本次事故疑是油管外包覆的防蝕帶破損，導致鋼管腐蝕，後續將會在安全的狀況下進行管段汰換，縮短汰換管段的時程，並積極檢討本次事件，避免類似情事再度發生。

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