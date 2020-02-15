新光三越安控長：對疫情不悲觀

新光三越2018年增設安控室，目的是強化賣場的安全事務，今年新冠肺炎疫情，也讓安控室發揮最大功效。新光三越安控長馬振華昨（14）日談防疫，他認為，新光三越內部將防疫等級分為不同階段，目前處第一階段「低度管理」，由於現在台灣疫情已看到曙光，因此樂觀以對。

他提到，針對疫情應變，新光三越總經理吳昕陽十分重視，每兩天就開一次會議，1月21日早在過年前就開會；並且盤點防疫器材。

馬振華說，安全準備期分三大階段，第一階段低度、第二階段中度、第三階段最嚴重是閉店消毒。目前處於低度管理狀態，第一線面對客人的員工，鼓勵和建議配戴口罩。