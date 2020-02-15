新光三越抗疫 推精品得來速

新冠肺炎影響來客，百貨業績無法等，龍頭新光三越昨（14）宣布三招因應：首先啟用以高客單精品為主的「到府服務移動式結帳機」，依客人需求到府結帳，成為「精品得來速」。

會員App新增商品宅配功能，並串接新光三越線上電商平台「美麗台」，擴充種類，使宅配商品選擇更多元；餐飲則首度導入外送服務。

為降低新冠肺炎疫情帶來的影響，新光三越表示，因經營主顧客，該族群生意不受影響；但以流動客人來說，確實有減少，但不到一成，中南部的店則因同樣定位深耕主顧客，影響幅度沒有擴大，影響最大的是桃園以北，流動客和觀光客比重比中南部高。

因應部分客人在疫情期間不出門逛街，新光三越宣布2月21日啟用可到府服務「移動式結帳機」，根據客人需求，配合廠商到府提供看貨和結帳，以高客單的精品為主；該機器可刷卡、累點、付現金，讓貴婦們不用出門也能血拚，成為「精品界得來速」，預計全台新光三越將設置250台移動式結帳機，因是在客人面前刷卡，更能確保交易安全，讓客人更安心。

此外，新光三越App將新增功能，讓商品可宅配到家。新光三越表示，App原先目的是讓客人可將限量商品優先訂下，但須到店取貨；本次新增宅配到府服務，就是要讓擔心進入封閉空間的客人亦可放心購物。

新光三越App也預計在2月底串接旗下電商「美麗台」。美麗台早在1月已大改版，以往聚焦美妝保養，將擴充商品種類，另新增五館別，包括3C家電、超市保健、婦嬰用品、運動休閒、仕女雜貨，讓商品更齊全。新光三越也計劃2月底，全台180個小吃餐飲品牌、250個專櫃餐飲，結合兩大外送平台，會員從App上訂餐，餐點即可外送到府。