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敢拚！能賺！愛玩！國聚建設邀戴勝益「為愛發聲」

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
國聚建設家庭日活動，邀請益品書屋董事長戴勝益(前排左三)「為愛發聲」，這次與百位住戶及張秀菊基金會近40位青少年一起分享「敢拚！能賺！愛玩！」心法，現場座無虛席，反應相當熱烈。記者宋健生/攝影

國聚建設家庭日活動，邀請益品書屋董事長─戴勝益「為愛發聲」，這次與百位住戶及張秀菊基金會近40位青少年一起分享「敢拚！能賺！愛玩！」心法，現場座無虛席，反應相當熱烈。

國聚建設鼓勵住戶從心閱讀，藉由與益品書屋合辦公益講座，邀請戴勝益一同為好事發聲。

戴勝益談及從無到有創造出餐飲帝國，靠的就是一股敢拚的勇氣、堅持不滅的熱情，讓夢想發光發熱；從事業到志業，退休後的他開設益品書屋持續推動公益閱讀，讓希望的種子在全台偏鄉地區紮根，幫助更多資源匱乏的孩子，開啟人生夢想的視野。

住戶陳小姐表示，第一次參與社區活動，近日原本較少進出公共場所，但聽說講座是戴董事長分享，還邀請社福單位的孩子們一起參加，好事需要更多人參與，立即報名，除了做好自身防疫，加上國聚建設也貼心全面提供防護措施，讓活動進行順利，所有參與人員感動滿滿。

國聚建設每年都為社區住戶舉辦多元化家庭日活動，秉持「友善初心」，凝聚每一位國聚家人，攜手參與活動與公益接軌。

包括每月持續的愛心物資募集、號召包裝食物箱志工，並與台中國家歌劇院攜手「聚夢計畫」，贊助安得烈慈善協會的弱勢孩童拓展藝文視野；以及去年底盛大邀住戶們到社福單位-張秀菊基金會創立的沙連墩戶外學校，共同參與冒險體驗營，寓教於樂外，也為公益單位盡一份心力。

國聚建設延續去年推案熱度，受矚目的豐原新萬仁廠址推案，一期「國聚之境」已近完銷，二期將在329檔期開始潛銷預約；位於台中市東區台糖湖濱生態公園旁、樂業路和育英路口的「國聚之禮」，全案熱銷頗受好評，而單元二龍富路新案也即將公開上市。

戴勝益 閱讀 國家歌劇院
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