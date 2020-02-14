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佳格1月營收29.3億元 年減32.8%

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

佳格（1227）14日公布1月營收29.3億元，年減32.8%，營收減少原因目前無法取得佳格回應。

佳格日前代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日，大陸持股100％的子公司上海佳格食品有限公司、佳格食品（中國）有限公司、上海樂隽國際貿易有限公司、上海樂奔拓健康科技有限公司、上海樂奔德健康科技有限公司、佳格食品（廈門）有限公司、上海樂和實業有限公司、上海樂明實業有限公司，持股比率為99%的佳格投資（中國）有限公司遵循所在地政府28日發出關於企業復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工。

上述子公司將於2月10日復工，以配合新型冠狀病毒防疫工作，並將通知客戶調整出貨時間。

佳格14日股價收71元，上漲0.3元。

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