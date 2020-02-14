佳格1月營收29.3億元 年減32.8%

新冠肺炎疫情幾乎擴及全球，蔓延速度之快，殃及地域之廣，波及產業之大，影響層面之深，出乎企業經營者的想像，也給人們見識到「病毒行銷」的威力。首當其衝的是產業價值鏈與供應鏈受到重創，許多產業都被迫亂了套，面臨產業斷鏈的窘境。

2020-02-14 02:27