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因應疫情衝擊 北市產業局提供產業協助

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
因新冠肺炎疫情對國內產業經濟造成不小衝擊，北市產業局特於昨（13）日召開產業座談會。　圖／北市產業局提供　

新冠肺炎對經濟的衝擊，在農曆春節過後陸續浮現，因疫情的不確定性產生的恐慌情緒，導致消費力道下降，對產業帶來一定程度影響，為減少疫情對產業及商圈造成的衝擊，台北市產業發展局決定提供產業協助，正研擬融資紓困相關措施，包括提供降息暨補貼利息，之後也將串聯商圈、夜市及市場，擴大辦理提振商機活動，以刺激買氣。

北市產業局今（14）日指出，為協助企業渡過因疫情造成的短期資金周轉困境，產業局正研擬融資紓困相關措施，包括於紓困期間申請北市府「台北市中小企業融資貸款專案」貸款者，將提供降息暨補貼利息措施；針對原核貸的舊戶，除於紓困期間給予利息補貼，如原核貸戶確有營運困難時，已協調台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付措施，以緩減資金壓力。

另外，新增「簡易貸」措施，降低申請門檻協助企業快速取得資金，享有「免計畫書」、「快速核貸」、「三個月寬限期」等優惠措施。產業局說，這些紓困措施相關執行細節已進行規劃，將於最快時間內對外發布。

此外，因應疫情對北市商圈及市場攤商（販）等實體店面的影響，產業局將藉由開設線上行銷課程及輔導媒合電商及外送平台合作，協助業者擴展多元銷售管道；並於後續疫情緩和後，結合中央預計發放的「振興抵用券」，串聯商圈、夜市及市場，擴大辦理提振商機活動，以刺激買氣、帶動消費。

產業局局長林崇傑表示，隨著中國大陸封城、停工城市的不斷增加，對於台北市的觀光旅遊、零售消費、交通運輸、餐飲住宿及休閒娛樂等產業都有不等程度的影響，為提供產業所需協助，將由台北市投資服務辦公室擔任產業服務單一窗口，有需求的企業都可提出。

據指出，因新冠肺炎疫情對國內產業經濟造成不小衝擊，北市產業局特於昨（13）日召開產業座談會，邀集商業會、工業會、連鎖加盟協會、商圈產業聯合會及各商圈協會等相關組織，瞭解業者的困境與需求後，隨即研擬紓困與振興產業方案。

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