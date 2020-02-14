抗疫放大絕！新光三越推「精品到府得來速」

為降低新冠肺炎疫情所帶來的影響，新光三越今（14）日宣布，2月21日將啟用可到府服務「移動式結帳機」，全台將有250台，會根據客人需求，配合廠商到府結帳，以高客單的精品為主；該機器可刷卡、累點、付現金，要讓貴婦們不用出門也能血拼，成為「精品界得來速」。

新光三越表示，因經營主顧客，所以主顧客生意不受影響；以流動客人來說，確實有減少，但不到一成，因各店而有所不同，中南部的店更深耕主顧客，故影響幅度沒有擴大，影響最大的是桃園以北，因流動客和觀光客比重比中南部高。

新光三越也提到，因有些客人選擇在疫情期間不出門逛街，新光三越將在下周五啟用可到府服務「移動式結帳機」，可刷卡、會員累點、現金交易，預計增250台移動式結帳機。

新光三越提到，將根據廠商需求，機器則會配合廠商跟客人，客人若要買精品，品牌可以到府提供看貨和結帳，因是在客人面前刷卡，更能確保交易安全，讓客人更安心。