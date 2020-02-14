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拓墣產研：TV面板延續1月漲勢趨勢明確

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

全球市場研究機構TrendForce及旗下拓墣產業研究院表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對TV面板延續1月漲勢的趨勢明確。

目前面板前端Array投片基本上都還維持滿載，但面板後段模組與下游品牌與代工廠的生產狀況存在很高的不確定性。原訂2月10日多數中國城市預計恢復生產一事，隨著疫情暫時沒有減緩跡象、宣布封閉式管理的城市日益增加，復工變數仍大。

其次，即使復工，由於交通與物流管制的衝擊，關鍵材料與生產人力後續的到位情況同樣十分嚴峻。根據目前狀況，判斷除了TV面板延續1月漲勢的趨勢明確外，Monitor與NB面板價格因為不確定性因素仍多，維持報價與上月持平開出的看法，並觀望2月下旬復工之後的相關狀況。

TrendForce預估，製造型態與物料需求相仿的電視與監視器產品，因為疫情的衝擊，第1季的整機出貨量分別由原先預估的4,880萬台與2,900萬台下修至4,660萬台與2,750萬台。

面板 疫情
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