中油林園廠製程歲修 燃燒塔冒火光黑煙汙染挨罰

高雄市環保局表示，近日中油林園廠製程（M33及M34）開始歲修，進行停爐吹驅排空作業，今天在過程中因操作不順，導致氣體流量壓力不穩定，將製程內氣體排放至燃燒塔燃燒，冒出火光與黑煙。環保局已於周界進行蒐證並掌握汙染情形，依違反空汙法開罰10至500萬元。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，環保局13日接獲中油林園廠準備歲修吹驅作業通知，立即派環保局駐工業區稽查人員進行周邊蹲點作業，並進廠了解操作情況，嚴格監控中油林園廠排燒及汙染情形。除要求林園廠調整流量，降低燃燒塔使用所造成的聲響，也要避免排放黑煙。

環保局駐工業區稽查人員持續監控至今天下午1點半，發現中油燃燒塔除火光外，開始產生黑煙，立即入廠查核。發現林園廠因人為操作不當，導致廢氣流量過大，造成燃燒塔燃燒不完全排放黑煙，現場依違反空氣汙染防制法第32條告發，可依法裁罰10至500萬元。這是中油林園廠一年內發生第四次狀況。