挺小農反應熱烈 台東鳳梨釋迦首賣逾3,500箱

東森購物董事長王令麟日前率先響應農委會政策、力挺在地農產，號召千萬會員一起做愛心，13日於旗下電視購物 CH 47及多通路率先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，除邀請到農委會主委陳吉仲親臨LIVE直播現場。東森農場關懷系列「台東綠寶石」鳳梨釋迦於13日開賣即狂銷逾3,500箱，總計超過3萬5,000顆、重達2.1公噸，更有民眾團購一次訂購36箱，平均每秒售出7顆鳳梨釋迦。

受新冠疫情影響，波及台灣農產外銷出口，農委會研擬因應對策，提出與各大電商合作拉動國內消費量，王令麟率先響應支持政府、力挺小農，動員旗下電視購物、ETMall 東森購物網等多通路，與農委會、地方農會及在地小農們站在一起，將愛心實際付諸行動、將公益回饋予農民。

王令麟表示，東森購物長期與全體會員持續關心公益、全力配合政府支持台灣在地農產，未來將有更多台灣在地農漁產品的銷售推廣。東森購物秉持著「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送在地優質農漁產到消費者手上，協助台灣農產品銷售。東森購物也預告 2月20日11時20分將於電視購物CH 47及 ETMall 東森購物網（https://www.etmall.com.tw/）等各方通路開賣台灣在地養殖午仔魚、石斑等新鮮漁產

東森購物強檔促銷的台東鳳梨釋迦，素有「台東綠寶石」之稱，不僅甜度高達23級以上，更具備外銷等級，每箱10台斤售價新台幣750元，數量約9-11顆，更加碼東森幣回饋 100%，讓開賣當下電話熱線瞬間湧入，銷售反應極為熱絡，開賣當日立刻搶售一空。

農委會主委陳吉仲表示，每個農產品都是農民的心血，未來政府在外銷方面將會積極開拓市場、內需則持續與電商平台合作、進行產銷調節，非常感謝東森購物與董事長王令麟率先力促台灣農產不遺餘力，同時也期望持續將最優質的農產品帶給台灣民眾。

東森購物及千萬會員朋友與農民站在一起，將不計成本幫助台灣農民銷售，也持續秉持「東森嚴選」的精神為消費者尋找台灣各地優質農產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業。