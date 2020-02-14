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疫情期間半個月未發貨 水泥首季營收不妙

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導
台泥福州廠。聯合報系資料照

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥及信大至今尚未復工，首季損益確定受影響。亞泥13日表示，配合湖北省政府最新公告，湖北相關各廠決定再延期復工，不會早於21日；台泥目前預計16日復工。

湖北復工日期原訂今日，但地方政府13日下午宣布，省內各類企業復工日再延一週，不得早於20日24時前復工。亞泥隨後表示，湖北復工日期推遲至21日，至於四川，由於庫存已滿，目前暫無復工計畫。

亞泥指出，雖然大陸各廠部分產線仍維持運作，但市場尚未恢復正常，首季發貨量將減少。亞泥1月因農曆春節工作天數減少，還有復工時間延後，單月營收為52.1億元，年減34.09%。

台泥1月營收也出現衰退，為75.02億元，年減20.14%。除少數貴州安順、廣西貴港等部分廠，因為要配合當地政府協同處理生活垃圾，維持正常運作外，台泥稱大陸各廠於16日復工，今年損益將產生影響。

受新冠肺炎疫情影響，截至14日上午為止，信大尚未公告1月營收，但法人估衰退機率大。信大目前預定20日復工，公司稱，南京廠延遲復工，勢必會對營收、損益造成影響，影響程度還要看復工狀況再來評估。當前台灣預拌混凝土、水泥發貨正常，將成2月營收主力。

2月進入中旬，西進水泥廠本個月超過一半天數無法正常發貨，法人預估，台泥、亞泥及信大單月營收恐持續衰退。

亞泥 營收 台泥
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