疫情期間半個月未發貨 水泥首季營收不妙
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥及信大至今尚未復工，首季損益確定受影響。亞泥13日表示，配合湖北省政府最新公告，湖北相關各廠決定再延期復工，不會早於21日；台泥目前預計16日復工。
湖北復工日期原訂今日，但地方政府13日下午宣布，省內各類企業復工日再延一週，不得早於20日24時前復工。亞泥隨後表示，湖北復工日期推遲至21日，至於四川，由於庫存已滿，目前暫無復工計畫。
亞泥指出，雖然大陸各廠部分產線仍維持運作，但市場尚未恢復正常，首季發貨量將減少。亞泥1月因農曆春節工作天數減少，還有復工時間延後，單月營收為52.1億元，年減34.09%。
台泥1月營收也出現衰退，為75.02億元，年減20.14%。除少數貴州安順、廣西貴港等部分廠，因為要配合當地政府協同處理生活垃圾，維持正常運作外，台泥稱大陸各廠於16日復工，今年損益將產生影響。
受新冠肺炎疫情影響，截至14日上午為止，信大尚未公告1月營收，但法人估衰退機率大。信大目前預定20日復工，公司稱，南京廠延遲復工，勢必會對營收、損益造成影響，影響程度還要看復工狀況再來評估。當前台灣預拌混凝土、水泥發貨正常，將成2月營收主力。
2月進入中旬，西進水泥廠本個月超過一半天數無法正常發貨，法人預估，台泥、亞泥及信大單月營收恐持續衰退。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言