快訊

網軍案楊蕙如不認罪：我在協助台灣對抗中國流言

報警也沒用！台男星遭英國飯店軟禁 驚恐上臉書求救

各行各業忙減薪裁員 電商龍頭攬生力軍徵才逾百人

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

國內電商業龍頭富邦媒（8454）宣布將延攬生力軍，啟動年度人才招募計畫，將鎖定五大類菁英人才，並開出逾百人職缺。富邦媒表示，公司在薪資待遇、年終獎金、三節禮金/禮品、員工持股信託與員工團保等，皆優於業界水準；另還有各式福利補助，希望能吸引優秀人才。

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，讓各行各業皆面臨嚴峻挑戰，包括航空、零售、餐飲等行業皆傳出減薪、裁員、放無薪假的聲浪，就連國內華航也宣布主管減薪10%。

富邦媒表示，2020年度人才招募計畫開跑，鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析五大類職缺，並規劃18個月精實培訓；亦瞄準一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發專員、資訊系統工程師、配送物流士等。將提供領先業界水準的薪資待遇，共拓電商事業宏圖。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，去年度合併營收518.3億元，年增23.4%，改寫開站以來最佳紀錄。去年稅前純益17.2億元，歸屬於母公司業主稅後純益13.9億元，每股盈餘（EPS）9.95元。

公司表示，因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月的精實培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等四大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才專業才能，並引領實現自我成就。

今年亦針對一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發/經營專員、網路購物行銷專員、網站開發工程師、資訊系統工程師、倉儲物流管理專員、貨車／機車配送物流士及電話客服／行銷專員等。

富邦媒 電商 網路購物
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

富邦媒徵才計畫開跑 向5大領域菁英招手

華航高層宣示共體時艱 上千名主管減薪10％

政院提振興抵用券 邱顯智：錢要花在刀口上

因應武漢肺炎疫情 交長籲人才培育迎接回補效應

相關新聞

疫情期間半個月未發貨 水泥首季營收不妙

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥及信大至今尚未復工，首季損益確定受影響。亞泥13日...

陸推遲復工 我3月恐沒車賣

受新冠肺炎疫情影響，台灣組車廠的零部件供應出現疑慮。目前初估到2月底沒有短缺問題，不過業界不諱言，中國大陸零組件廠若是從17日再推遲一周復工，則將影響台灣組車廠3月供料，台灣就會出現缺車。

寶雅展店目標 拚十年倍增

寶雅昨（13）日參加法說會談展望，總經理陳宗成表示，目前寶雅為美妝雜貨通路的第一名，市占率近88%，未來發展有四大主軸，包括店鋪和產品升級，且須快速展店，以及建立物流體系、發展新品牌寶家。寶雅預計在2029年達到440家店，以去年230家估算，十年後店數要近倍數成長。

華航高層宣示共體時艱 上千名主管減薪10％

華航昨（13）日宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情對營運之影響，將實施主管減薪措施，自2月16日（下周一）起，華航不論是在台灣的各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪資調降10%，規模達上千人，待疫情緩和後再行調整。

顯而立見／關鍵時刻 掌握數位轉型契機

新冠肺炎牽連層面甚大，全球確診病例突破四萬起，死亡病例906起，蔓延至少14餘國，對商業影響巨大。

趨勢觀察／給無人化服務多點溫度

阿里巴巴的無人超市，兩年內耗掉40億人民幣，最後仍宣告失敗。

管理前哨站／六個錦囊化解斷鏈危機

新冠肺炎疫情幾乎擴及全球，蔓延速度之快，殃及地域之廣，波及產業之大，影響層面之深，出乎企業經營者的想像，也給人們見識到「病毒行銷」的威力。首當其衝的是產業價值鏈與供應鏈受到重創，許多產業都被迫亂了套，面臨產業斷鏈的窘境。

小七揪伴 推冷凍生鮮旗艦店

超商龍頭7-ELEVEN昨（13）日宣布，攜手半導體材料大廠崇越轉投資的安永鮮物，導入CAS細胞活存技術（Cells Alive System）急凍保鮮水產，推出複合式的「冷凍旗艦店」，合力搶攻冷凍生鮮商機。

餃子比電子好賺 八方雲集持股轉讓三家創投

國內專賣鍋貼、水餃的連鎖餐飲業八方雲集昨（13）日有大股東轉讓持股，英屬維京群島商 Adept Capital Holdings Limited轉讓1,225張持股給誠鼎、文鼎、九鼎等三家創投公司。

機票促銷無效…一動不如一靜

新冠肺炎疫情不明，航空業大受影響，除了減薪、鼓勵員工休假外，還能怎麼做？業內人士坦言，當前僅能節流，開源還是要等疫情降溫後，現在做什麼都是浪費成本，一動不如一靜。

全球車用門把龍頭虎山實業 加碼逾12億建新廠

經濟部投資台灣事務所今（13）日核准投資台灣新案件，全球最大車用門把製造商虎山實業將斥資逾12億元新建生產基地。據統計，...

國內學研單位COVID-19合作平台會議　倡議開放科學精神

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，各國都想及早找出解決之道。中央研究院廖俊智院長今（13）日召開「...

熱門新聞

抗疫發振興抵用券 經濟部：將以COUPON券方式辦理

蘋果驚爆電腦延遲出貨

經濟部擬砸20億元推動抵用券 須先消費才給折扣

又延後！湖北省通告 企業最快2月21日才能復工

國發會：疫情衝擊五大產業

高通奪5G新單 聯發科有壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。