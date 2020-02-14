陸推遲復工 我3月恐沒車賣

受新冠肺炎疫情影響，台灣組車廠的零部件供應出現疑慮。目前初估到2月底沒有短缺問題，不過業界不諱言，中國大陸零組件廠若是從17日再推遲一周復工，則將影響台灣組車廠3月供料，台灣就會出現缺車。

包括國瑞汽車組裝的Toyota與裕隆的NISSAN各式國產車款都有許多零組件來自大陸，目前國瑞和裕隆等國產車廠幾乎是天天盤點，也同時隨時關注大陸零組件廠復工狀況。據了解，有些汽車座椅，內飾件等都仰賴大陸供應，台灣要取代暫時不可能。

目前國產車仍舊有不少零件來自大陸、日本，疫情造成大陸許多城市仍舊處於封城狀況，復工進度並不一致，台灣產線受到影響的程度成為各家業者討論話題，開頭一句話就是「你料夠撐多久？」

車廠指出，因為過年假期的關係，各車廠都在1月底前備妥相關的零部件庫存，估計到2月底之前不會有問題。不過大陸的零部件廠復工情況不一，有些工廠預計17日復工，有些則情況未定，也有一說會再延至23日，到底何時才能開始生產還待觀察，目前無法掌握。

此外，即使23日可以全面復工，還有存在生產與運送的諸多問題，這些因素都可能造成台灣的產線受到影響，3月的產線與產能已出現缺料危機。

業者指出，過年後，台灣車市受到新冠肺炎疫情影響，消費者對於出入公共場所都有不少顧慮，普遍門市的來客數大約少了二成。但銷售情況並沒有差這麼多，主要是不少消費者希望減少使用大眾運輸的機會，降低風險，因此在過年後買賣成交速度反而加快。

不過業者也指出，因為新冠肺炎疫情影響，後續買氣恐怕也會再擴大衝擊，對車市造成不利影響。