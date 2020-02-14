管理前哨站／六個錦囊化解斷鏈危機

經濟日報 / 林隆儀
新冠肺炎疫情幾乎擴及全球，波及產業之大，影響層面之深，出乎經營者想像。 （中新社）

新冠肺炎疫情幾乎擴及全球，蔓延速度之快，殃及地域之廣，波及產業之大，影響層面之深，出乎企業經營者的想像，也給人們見識到「病毒行銷」的威力。首當其衝的是產業價值鏈與供應鏈受到重創，許多產業都被迫亂了套，面臨產業斷鏈的窘境。

產業斷鏈現象可以從兩方面觀察。從價值鏈角度言，價值鏈猶如一條完整鏈條，由許多環節緊密結合而成，每個環節（活動）各有其特定貢獻，目的都是要增加附加價值。可區分為企業價值鏈（小鏈）和產業價值鏈（大鏈），前者以單一企業為中心所建構的價值鏈，屬於狹義價值鏈；後者以某一產業為核心所形成的價值鏈，屬於廣義價值鏈。無論是小鏈或大鏈，這條鏈上任何一個環節一旦斷裂，就會出現企業斷鏈危機。

環環相扣 緊盯流程

從供應鏈角度言，供應鏈可區分為上游供應鏈和下游供給鏈，前者是公司向上游廠商購進原物料、材料、零組件的進料流程，後者是公司將產品銷售給消費者的出貨、行銷、銷售與服務流程。進料、加工、出貨、行銷、銷售與服務流程中，任何一個環節出現異常，都會產生產業斷鏈危機。

供應鏈和價值鏈都是一條冗長而複雜的流程鏈，每一家公司都有許多供應來源，也都透過多重行銷通路，包括國內和國外。供應來源、生產作業或行銷通路若產生問題，馬上出現斷鏈危機。

疫情擴散讓產業面臨斷鏈的窘境。 （美聯社）

產業斷鏈危機影響層面非常廣泛，輕者會傷害公司日常運作，大者重創國家經濟發展，更嚴重者會殃及全球經濟成長。

一般而言，廠商在部署價值創造活動時，都會在「集中」與「分散」之間做抉擇，兩者各有策略考量：集中是指只向一家供應廠商採購，以確保供應與配合品質，並且享有大量採購的經濟利益；透過單一通路銷售產品，以維持市場秩序與服務品質。分散是指同時向多家供應廠商採購，分散供應來源，降低斷鏈風險；透過多重通路行銷，廣為配銷，爭取更多銷售機會，讓消費者容易買到所需要的產品。

多重通路 分散貨源

太平盛世安穩度日，常疏於檢討，以致出現煮青蛙效應，如今經營環境產生巨變，審慎檢討，重新部署，何嘗不是一個契機？下列決策雖非絕對創舉，但仍是受重視的重點。

一、分散供貨來源，同時向多家供應廠商進貨，降低上游供應斷鏈風險。

二、增闢行銷通路，實施多重通路配銷，降低下游供給斷鏈風險。

三、建立及維持良好產業關係，確保緊急狀況下貨源不缺，行銷通路暢通。

四、研究及洞悉上下游關係產業生態，及早因應，領先來往廠商。

五、開發及培養國內供應廠商，協助提升供應品質與能耐，縮短供應流程。

六、拉高層次偵測全球產業經濟動態，科學分析，適時因應。

供應斷鏈問題癥結很多，更糟的是令單一廠商束手無策，一旦出現危機常面臨無計可施的窘境，只好眼看著蒙受損失。危機雖可怕，應變不可無，供應斷鏈出現危機，正是企業檢討價值創造活動，重新思考部署供應鏈的時刻。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

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