顯而立見／關鍵時刻 掌握數位轉型契機

新冠肺炎牽連層面甚大，全球確診病例突破四萬起，死亡病例906起，蔓延至少14餘國，對商業影響巨大。

雖然直接顯著影響可見對宅經濟的消費者行為上升，但消費的意願跟動機其實是下降，對於營業額提升沒有多少。

有讀者可能會反對，超商、超市、藥局這類有特殊目的的實體消費會很好啊。沒錯！但那僅限於某幾項特定產品的消費，零售業最害怕的事就是熱賣產品無貨可補，無法帶來穩定的高營收。

普遍看市場上汽車、房地產、旅遊、商業演出等產業都受到很大的衝擊，就算網路已經存在很多人的家裡和手中，但這時候的網路高流量並無法替品牌帶來營收。且疫情是在一年中最重要的節日農曆新年期間爆發，實體餐飲、零售產業原本要迎來的高額營收，都像雪球大崩落式的下滑。

當企業所在市場遇到這種緊急狀況的襲擊時，怎麼因應？假設企業平時就有準備數位化的商業轉型，這時候反而能趁機加強落實顧客關係管理。危機就是轉機，怎麼將消費者恐慌或消費動機下降之際，運用數位化工具做好品牌認知與潛在顧客管理更為重要。因為市場不是不消費，而只是暫停，未來可能將出現井噴式的消費行為，唯有做好準備，屆時就能承接起市場的反轉需求。

如何在廣告媒體跟行銷工具置入數位化的品牌認知與顧客關係管理和服務，讓市場恢復時第一時間想到你？例如汽車品牌，可以召回既有車主做車內殺菌消毒服務，讓車主們回娘家，順勢提高他們的信任感，去賺延伸服務的營收。又例如，現在很多因為零件供應商停工而無貨銷售的企業，能趁此時做好數位化的資料留存，運用數位行銷工具，像是LINE或Bots聊天機器人綁定潛在消費者資料，或是藉由通知消費者「未來有貨可購買」的方式與消費者再聯繫，進而變成類似訂閱制的服務，實際做好顧客關係管理。

其實，這次疫情只是讓這件事情被放大，企業平時就該做好數位化準備，好做因應市場變動的新商業行為的實現。

「什麼時候是種樹最好的時間？」答案是20年前跟現在！企業應該趁這次疫情，來做數位化的營業變現流程計畫執行，或因應潮流趨勢所需的電子商務營運計畫，掌握未來即將復甦的市場機會點。重點是，數位化或數位轉型要「即知即行」，現在開始就是最好的時機，不一定要做好計畫或找到人才才能開始。

沒有開始真切實際的執行，是永遠不會準備好的！

（作者是凱絡媒體商務長）