賴正鎰：台中14期成地産核心新秀 新案每坪上看40萬

鄉林集團董事長賴正鎰今(13)日表示，台中市14期重劃區今年配地，屆時該地塊新推案的平均開案價可能突破40萬元，遠超過當年七期重劃區，未來將成為台中的地產核心新秀，他也預估，大台中房地產未來五年將會持續爆發。

賴正鎰以去年最夯的捷運G0站與G3松竹站周邊土地為例，每坪土地售價都超過40萬元，平均房價約漲二成左右，平均單價分別在22萬至28萬元，知名品牌建商的新案，每坪開案價甚至超過30萬

元。

未來最熱門地段，應是今年配地的14期重劃區，挾緊鄰水湳經貿園區重大建設優勢，他看好該區未來潛力可望超過七期重劃區。

至於新冠病毒肺炎疫情對房地產是否會有影響？賴正鎰說，治療肺炎的藥，美國已經找到並提供給大陸方面做臨床試驗，他預估武漢疫情約過一、兩個月可控制下來。

各家建設公司手上都還有一堆土地庫存，原本在第1季要推出的，應該會推遲到第2季才會推案，預期520檔期會有一波大推案量上市。

台中14期重劃區橫跨北屯和西屯，緊鄰11期重劃區，總開發面積超過400公頃，堪稱台中市40年來最大的土地開發計畫，目前已完工配地，成為建商獵地推案的新戰場。

市調顯示，包括國泰、雙橡園、精銳、惠宇、坤悅開發等品牌建商都爭相插旗，成為近期房地產市場的最新焦點。

14期重劃區採低密度開發，大樓產品相對稀有，不少建商看好區域發展潛力，提早搶進卡位；如今年1月國泰建設砸下15.16億元重金，買下山西路與崇德六路口2,446坪建地，每坪購買單價達62萬元。

近日再傳出雙橡園開發以63萬元高價、買下仁平段2,600坪建地，地點就位於國建新購土地的對面；精銳建設買下梅川東路五段與崇德二路二段路口建地；惠宇建設則購入崇德八路與豐樂路三段路口的2,500坪建地，每坪購買單價約50萬元。

專家分析，14期發展腹地廣大，區內公園預定地多，屬於低密度開發區，緊鄰74號快速道路，交通便利性大增，並享有鄰近11期洲際崇德商圈、水湳經貿園區生活機能，周邊房市利多支撐性強，區域發展可期。

此外，14期還有一重大利多，即是斥資65億元的「台中巨蛋」OT案。

台中巨蛋位於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側的「文中小6」預定地，為全台最多席位的巨蛋場館，可容納1.55萬名觀眾席，一旁也規劃大型商場BOT案，全案預計2022年動工，2026年完工。

「14期的前景看俏，讓11期房市的上看指數更加增溫」專家指出，11期位於北屯發展核心區塊，公園綠覆高、名校林立、生活機能強、交通便利，都為區域房市加溫。