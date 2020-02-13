聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴正鎰：台中14期成地産核心新秀 新案每坪上看40萬

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
雙橡園開發以每坪63萬元高價、買下14期重劃區仁平段2,600坪建地，地點就位於國建新購土地的對面。記者宋健生/攝影

鄉林集團董事長賴正鎰今(13)日表示，台中市14期重劃區今年配地，屆時該地塊新推案的平均開案價可能突破40萬元，遠超過當年七期重劃區，未來將成為台中的地產核心新秀，他也預估，大台中房地產未來五年將會持續爆發。

賴正鎰以去年最夯的捷運G0站與G3松竹站周邊土地為例，每坪土地售價都超過40萬元，平均房價約漲二成左右，平均單價分別在22萬至28萬元，知名品牌建商的新案，每坪開案價甚至超過30萬

元。

未來最熱門地段，應是今年配地的14期重劃區，挾緊鄰水湳經貿園區重大建設優勢，他看好該區未來潛力可望超過七期重劃區。

至於新冠病毒肺炎疫情對房地產是否會有影響？賴正鎰說，治療肺炎的藥，美國已經找到並提供給大陸方面做臨床試驗，他預估武漢疫情約過一、兩個月可控制下來。

各家建設公司手上都還有一堆土地庫存，原本在第1季要推出的，應該會推遲到第2季才會推案，預期520檔期會有一波大推案量上市。

台中14期重劃區橫跨北屯和西屯，緊鄰11期重劃區，總開發面積超過400公頃，堪稱台中市40年來最大的土地開發計畫，目前已完工配地，成為建商獵地推案的新戰場。

市調顯示，包括國泰、雙橡園、精銳、惠宇、坤悅開發等品牌建商都爭相插旗，成為近期房地產市場的最新焦點。

14期重劃區採低密度開發，大樓產品相對稀有，不少建商看好區域發展潛力，提早搶進卡位；如今年1月國泰建設砸下15.16億元重金，買下山西路與崇德六路口2,446坪建地，每坪購買單價達62萬元。

近日再傳出雙橡園開發以63萬元高價、買下仁平段2,600坪建地，地點就位於國建新購土地的對面；精銳建設買下梅川東路五段與崇德二路二段路口建地；惠宇建設則購入崇德八路與豐樂路三段路口的2,500坪建地，每坪購買單價約50萬元。

專家分析，14期發展腹地廣大，區內公園預定地多，屬於低密度開發區，緊鄰74號快速道路，交通便利性大增，並享有鄰近11期洲際崇德商圈、水湳經貿園區生活機能，周邊房市利多支撐性強，區域發展可期。

此外，14期還有一重大利多，即是斥資65億元的「台中巨蛋」OT案。

台中巨蛋位於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側的「文中小6」預定地，為全台最多席位的巨蛋場館，可容納1.55萬名觀眾席，一旁也規劃大型商場BOT案，全案預計2022年動工，2026年完工。

「14期的前景看俏，讓11期房市的上看指數更加增溫」專家指出，11期位於北屯發展核心區塊，公園綠覆高、名校林立、生活機能強、交通便利，都為區域房市加溫。

再加上斥資60億元打造的「台中洲際娛樂商城」預計2023年完工、「錦村市場BOT案」啟動招商等投資利多不斷，目前崇德路沿線連鎖餐飲商家逐漸飽和，周邊商業發展與餐飲一級戰區公益路商圈旗鼓相當，後續房市熱鬧可期。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，台中市14期重劃區今年配地，屆時該地塊新推案的平均開案價可能突破40萬元，遠超過當年七期重劃區，未來將成為台中地產核心新秀。記者宋健生/攝影
14期的前景看俏，也讓11期房市的上看指數更加增溫。此區還有斥資60億元打造的「台中洲際娛樂商城」預計2023年完工、「錦村市場BOT案」啟動招商等投資利多。記者宋健生/攝影

重劃區 建商 賴正鎰
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

武漢肺炎疫情 賴正鎰：影響景氣或房地產有限

疫情衝擊 商總盼工資、電價凍漲

觀光、服務業上半年恐重創 產業界籲紓困

新冠肺炎衝擊 賴正鎰估台GDP成長下修0.3個百分點

相關新聞

賴正鎰：台中14期成地産核心新秀 新案每坪上看40萬

鄉林集團董事長賴正鎰今(13)日表示，台中市14期重劃區今年配地，屆時該地塊新推案的平均開案價可能突破40萬元，遠超過當...

口罩新產線 15日安裝第一批9條並測試

經濟部宣布將徵用口罩時間延長到4月底，同時，新產線廠商遴選已於12日放榜，工業局長呂正華表示，首批9條生產線將在15日進...

全球車用門把龍頭虎山實業 加碼逾12億建新廠

經濟部投資台灣事務所今（13）日核准投資台灣新案件，全球最大車用門把製造商虎山實業將斥資逾12億元新建生產基地。據統計，...

國內學研單位COVID-19合作平台會議　倡議開放科學精神

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，各國都想及早找出解決之道。中央研究院廖俊智院長今（13）日召開「...

王令麟助攻農委會 陳吉仲首登購物台力推在地農產

新冠肺炎疫情衝擊台灣農業，東森購物率先響應農委會政策，今（13）日於旗下電視購物 CH 47率先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋...

受惠小金雞 統一元月營收微幅成長、創新高

統一（1216）13日公布1月營收415.29億，年增0.93%，雖然微幅成長，仍創新高；統一表示，1月工作天數少，統一...

旅行社接待陸客團提早離境 今起公告就可申請損失補貼

交通部觀光局長周永暉今（13）日表示，觀光業這次受新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊非常大，他們的損失會優先處理，今日會先發布因配...

主打急凍水產 統一超推冷凍旗艦店

統一超（2912）旗下7-ELEVEN再拚跨界結盟，今日正式發表第11種全新複合型態「冷凍旗艦店」，擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創將海島型冷凍冰箱搬進門市，並首度開設「料理教室」，創新門市型態。

健身族群拚出貨 喬山大陸廠已復工、岱宇批審中

健身器材股喬山（1736）、岱宇（1598）在中國大陸有工廠，隨著工廠陸續復工或已申請復工，受新冠肺炎影響可望逐漸降低。喬山表示，上海二家子公司己經復工，將重新調整生產計畫並安排各客戶訂單陸續出貨。岱宇表示，大陸嘉興廠受疫情影響延後開工，目前復工申請正在審批中。

高端疫苗申請新冠病毒檢驗醫材許可 若通過可望挹注營收

新冠肺炎（武漢肺炎） 因應檢測大量需求，高端疫苗（6547）申請「新型冠狀病毒核酸檢測」已申請醫材許可，如果能順利通過許可生產，可增加國內檢測能量，挹注營收。

徵才變少！年後轉職潮沒了 外包工作卻逆勢大增

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情攪局，年後轉職潮沒了，外包工作異軍突起大熱門。

華航抗疫 16日起實施主管減薪10%

華航（2610）因應新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情對營運之影響，華航擬實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，待疫情緩和後再行調整。

熱門新聞

武漢肺炎紓困擬發「振興抵用券」 政院：不是消費券

抗疫 將發振興抵用券 可用在夜市商圈

華航抗疫 規劃主管減薪、鼓勵員工休假

華航抗疫 16日起實施主管減薪10%

政府刺激消費 要發振興抵用券

政院拍板！降低新冠肺炎衝擊 蘇揆裁示匡列600億特別預算紓困

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。