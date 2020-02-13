戶外休閒家具廠基勝1月營收5.87億元 年減48.1%

台資前三大戶外休閒家具廠基勝-KY（8427） 13日公布1月營收5.87億元，年減48.1%。基勝表示，訂單從去年下半年到今年上半年為一季度，上海廠目前只有小部分復工，因許多工人回不來，且配合廠商像是貨櫃商復工比例也低，故客人所下的訂單將延遲交貨，一旦供應鏈都復工，將全力拚交貨。

基勝13日股價收47.7元，下跌0.8元。

基勝大陸子公司基勝工業(上海)有限公司，為配合防疫工作，原訂於2月10日正式復工，現因配合當地政府防疫政策，廠區僅部分復工，全區復工時間，將視疫情發展及當地政府的政策再做適當調整。

基勝表示，公司將保持與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡

速滿足客戶出貨需求；也因工作天數減少，公司2月營收將受影響，實際影響程度仍需視疫情後續發展及全區復工日期而定。