戶外休閒家具廠基勝1月營收5.87億元 年減48.1%
台資前三大戶外休閒家具廠基勝-KY（8427） 13日公布1月營收5.87億元，年減48.1%。基勝表示，訂單從去年下半年到今年上半年為一季度，上海廠目前只有小部分復工，因許多工人回不來，且配合廠商像是貨櫃商復工比例也低，故客人所下的訂單將延遲交貨，一旦供應鏈都復工，將全力拚交貨。
基勝13日股價收47.7元，下跌0.8元。
基勝大陸子公司基勝工業(上海)有限公司，為配合防疫工作，原訂於2月10日正式復工，現因配合當地政府防疫政策，廠區僅部分復工，全區復工時間，將視疫情發展及當地政府的政策再做適當調整。
基勝表示，公司將保持與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡
速滿足客戶出貨需求；也因工作天數減少，公司2月營收將受影響，實際影響程度仍需視疫情後續發展及全區復工日期而定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言