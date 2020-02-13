《法藍瓷．經典一百》躍升台灣文化外交贈禮
法藍瓷將歷年最具代表的百件瓷品集結成冊，推出《法藍瓷．經典一百》，去年10月舉辦新書發表會後，同月旋即登上德國法蘭克福書展；此限量典藏書探討瓷器文明演進，與法藍瓷品牌崛起的歷史意義，除了廣獲世界重要館院典藏外，近日更躍升為國際外交贈禮，為世界陶瓷工藝、台灣文化外交再添一樁美事。
台灣駐德國大使謝志偉日前將《法藍瓷．經典一百》致贈予柏林國家圖書館，由主席帕辛格 (Prof. Dr. Hermann Parzinger) 代表接受，柏林國家圖書館館長史奈德康普 (Barbara Schneider-Kempf) 及東亞部主任考恩 (Matthias Kauu) 亦出席觀禮。
《法藍瓷．經典一百》於國內獲台灣國家圖書館、台南美術館收錄，於海外亦榮膺國際指標性之圖書館、博物館、學院典藏，包括柏林國家圖書館（Preussische Staatsbibliothek）、德國陶瓷博物館（Porzellanikon）、美國國會圖書館（Library of Congress）、休士頓美術館（The Museum of Fine Arts, Houston）、義大利法恩扎國際陶瓷博物館（Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza）、義大利羅馬工藝美術高等學院（Istituto Superiore Per Le Industrie Artistiche），留下華人於21世紀創下的「新瓷器時代」紀錄。
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