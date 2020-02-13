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日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

王令麟助攻農委會 陳吉仲首登購物台力推在地農產

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
東森購物率先響應農委會政策，今日開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲（中）更親臨LIVE直播現場，與東森購物董事長王令麟（右）共同為台灣果農加油打氣。　圖／東森購物提供

新冠肺炎疫情衝擊台灣農業，東森購物率先響應農委會政策，今（13）日於旗下電視購物 CH 47率先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，旗下多通路亦同步販售，農委會主委陳吉仲更親臨東森電視購物LIVE直播現場，與東森購物共同為台灣果農加油打氣。

東森購物董事長王令麟呼籲全體會員一起做愛心，更霸氣宣布東森幣加碼回饋100%，不計成本幫助台灣農民銷售，開賣即狂銷逾3,000箱、重達3萬台斤，等同1萬8,000公斤、1.8公噸，東森購物預計下周 2月20日於電視購物CH 47及各通路開賣午仔魚、石斑等漁產，盼全民能夠一起支持國內農產品。

為了力挺在地農民，東森購物動員旗下電視購物、ETMall 東森購物網等多通路，秉持著「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送在地優質農產，讓消費者品嚐當季新鮮水果、協助台灣農產品銷售。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物長期與全體會員持續關心公益、全力配合政府支持台灣在地農產，在未來將有更多台灣農漁產品的銷售推廣。而陳吉仲則獻上電視購物處女秀，不僅為「台東綠寶石」鳳梨釋迦親自發聲，更表示未來不排除繼續上電視購物推銷台灣在地農產品。陳吉仲表示每個農產品都是農民的心血，未來政府在外銷方面將會積極開拓市場、內需則持續與電商平台合作、進行產銷調節，同時也期望持續將最優質的農產品帶給台灣民眾。

東森購物強檔促銷的台東鳳梨釋迦，素有「台東綠寶石」之稱，不僅甜度高達23級以上，更具備外銷等級，由於每箱10台斤售價新台幣750元，數量約9-11顆，東森購物也加碼宣布東森幣回饋 100%，讓開賣當下電話熱線瞬間湧入，更有民眾團購一次訂購36箱，銷售反應極為熱絡。

東森購物預計2月20日更將於電視購物CH 47及 ETMall 東森購物網等各方通路，開賣台灣在地養殖午仔魚、石斑等新鮮漁產，盼全民共同支持台灣在地農漁產品。

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