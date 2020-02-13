鼎炫昆山廠區獲復工許可 EMI材料、衡器產品上線生產

全球衡器暨專業EMI材料大廠鼎炫-KY（8499）旗下昆山隆揚廠及昆山台衡廠已獲當地政府復工許可，分別於2月11日及2月13日正式復工。

昆山隆揚廠及昆山台衡廠是鼎炫集團旗下EMI材料事業及衡器事業主要生產基地，隨著昆山廠區正式復工，所有員工將依照當地政府規定有序返回工作崗位，逐步恢復產能，加緊安排出貨，以降低疫情對營運可能產生影響。

近期大陸地區新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，鼎炫表示，集團在春節期間即已成立防疫指揮小組，於各廠區積極落實相關防疫工作並準備相關物資。期間除密切與客戶聯繫調整訂單之出貨時程外，為因應農曆春節假期與客戶訂單需求，已與供應商做好密切溝通，以備妥生產所需之存貨庫存。鼎炫集團近年積極導入自動化生產、自動化倉儲設計等，亦可有效降低人力成本，減少生產營運受此波疫情影響。

鼎炫集團除昆山廠區已正式復工外，集團旗下淮安富揚廠與重慶川揚廠皆已完成復工準備並已向當地政府提出復工申請，待當地主管機關核准後即可立即復工，集團全面復工後亦將持續注意疫情發展並隨時採取必要因應措施。