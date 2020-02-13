受惠小金雞 統一元月營收微幅成長、創新高

統一（1216）13日公布1月營收415.29億，年增0.93%，雖然微幅成長，仍創新高；統一表示，1月工作天數少，統一企業與統一中控持平，主要是旗下小金雞統一超商成長。

統一持股統一超45.4%，統一超1月營收227.1億元，年增8.5%，創歷史新高。除了店數5,712家，和去年同期1月店數為5,406店相比，淨增加306家。此外，轉投資的悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）營收皆較去年同期營收成長約一成，菲律賓7-ELEVEN店數也持續成長。

由於武漢肺炎疫情因素，統一在中國大陸的工廠，先前有工廠暫時關閉，2月10日後大部分工廠已復工，不過法人認為，復工之後仍需解決交通運輸問題，未來也仍需觀察武漢肺炎的疫情發展。

此外，統一為了搶健康商機，在今年2月初宣布，首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出生活提案「Simple-Fit」，透過全台7-ELEVEN、康是美、BEING fit設立專區，提供消費者所需營養鮮食、保健選擇及簡易運動。

統一提到，今年第2季將集合7-ELEVEN、康是美、BEING fit等型態，推出全新複合通路「Simple-Fit」，目前考量在北部或中部開一家，也可能都會開出，但目前疫情關係，所以仍不確定。

統一13日股價收74.5元，上漲0.1元。