旅行社接待陸客團提早離境 今起公告就可申請損失補貼

交通部觀光局長周永暉今（13）日表示，觀光業這次受新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊非常大，他們的損失會優先處理，今日會先發布因配合防疫提早離境的陸客團損失補助，下周會公告不得來台的旅行團和禁止出團大陸的損失補助，以及入境減少的損失，公告後業者就可提出申請。

周永暉說，今日稍晚會公告的是，我旅行社接待大陸旅行團，因配合防疫，旅行團提前離境的損失金額，這部分約有2億元，公告後旅行社就可提出補助申請。據觀光局統計，這部分約有68團，業者要依實際人數和費用提出申請。

而因禁止出團大陸和禁止接待陸客團，以及越南、義大利、菲律賓臨時停航，造成旅行社的損失，基本上每團酌予補助5萬元，但因各旅行社團數不同，原則上綜合旅行社的補助會多一點，這部分的金額有7億元。

周永暉指出，疫情發生後各媒體都大幅報導，因疫情不確定性高，造成不少外籍旅客暫時不敢來台，旅行團被迫取消，故對入境旅社的紓困補助金額約有3億元。

他強調，提早離境、停止出入團的部分會先補助，公告後業者就可提出申請。另為鼓勵業者在這段期間進行人員培訓、專長學習，只要沒有裁員的業者，提出人員訓練計畫，觀光局會給予補助，這部分有5億元，但若業者裁員就不得享有這項補助，若符合法令規定實施無薪假著業者也會補助。

他還說，觀光局將協助觀光產業取得升級或振興的貸款，這部分有4億元，觀光局還會再給予業者利息補貼，以及補貼觀光旅館及旅館必要的營運負擔，但並不包括補貼其地價稅、營所稅。