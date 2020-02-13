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2020年式TOYOTA ALPHARD 進化登場

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
2020年式TOYOTA ALPHARD進化登場

日本進口TOYOTA ALPHARD自2010年正式導入台灣以來，一直獲層峰商務人士青睞，前衛霸氣的外觀、極致奢華的頂級內裝配備及細膩的駕乘感受，當年度販賣即突破1,000台，2019年更熱銷近2,000台，連續兩年穩坐200萬級距進口MPV霸主的寶座，2020年推出的新款車，全面進化，大幅升級主動安全配備，滿足層峰人士在安全方面的需求。

守護全方位- TSS 2.0智動駕駛輔助系統；智動科技，防護零死角-率先導入RCTAB後方車側警示系統(附煞車輔助)，提供駕駛與乘客更便利且愉悅的駕乘體驗，ALPHARD影音系統大器進化。前座影音主機觸控顯示幕升級至10.5吋；ALPHARD不僅搭載「TOYOTA極致安全防護系統」，更新增「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，整合多項駕駛輔助科技，透過毫米波雷達及智能攝影機進行全方位的感應偵測。

搭載更為先進的「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」及「LTA車道循跡輔助系統」，輔以「PCS預警式防護系統(全天候作動/附主動煞車輔助/行人偵測)」及「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」，另外，「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」：駕駛可於靜止時啟動系統（最低設定時速為30km／h），系統會輔助偵測前方車輛速度，並自動加速、減速或停止，若停止時間少於2秒，車輛將自動恢復行駛；當停止時間多於2秒時，駕駛則可透過輕踩油門或按下方向盤上的「+RES」鍵即可恢復行駛，增加巡航的便利性及安全性。

「LTA車道循跡輔助系統」：當ACC全速域主動式車距維持系統開啟時，駕駛可同步啟動「LTA車道循跡輔助系統」，系統會將車輛行駛路線維持於車道中心，當行經車道不明顯的路段時，系統仍可循前車軌跡，將車輛維持車道置中，降低意外發生的可能性；若遇駕駛雙手離開方向盤導致車道維持輔助取消時，駕駛亦無須重新設定，僅須將手放回方向盤即可重新啟動，相當便利。

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