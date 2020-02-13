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2020台北國際電玩展 延至端午連假6月25~28日舉辦

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
2020台北國際電玩展，將延至端午節四天連假6月25日至28日舉辦。記者李珣瑛／翻攝

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，延期的「2020台北國際電玩展（Taipei Game Show）」，主辦單位基於維護來場者健康安全、考量整體展出效益決定延期舉辦，經過多日與活動場地外貿協會代表協調，今（13）日宣布展覽時間將延至6月25日至28日舉行，新檔期時間為端午節四天連續假期。

台北電腦公會表示，2020台北國際電玩展確定延期至6月於台北南港展覽館1館舉辦，玩家區展出時間為6月25日至28日共四天，商務區時間為6月25日至26日亦與亞太遊戲高峰會同步舉行。

主辦單位針對已購買台北電玩展玩家區的預購票，可於新展期延續使用。若退票亦可受理，各通路退票規定也同步公告於官方網站，退票截止日為2020年6月28日。此外，一日參觀券亦於新展期使用，不受任何影響；新檔期的預購票銷售辦法，將另行公告。

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