二二八連假往返國5及蘇花改車流量大 建議搭乘公共運輸

交通部高速公路局今（13）日表示，蘇花改已全線通車，預估228和平紀念日連假期間，將有大量車潮利用國5及蘇花改往來台北與宜花東返鄉及旅遊，壅塞時間較平日及例假日更長，高公局透過大數據資料分析預判，這次和平紀念日假期之首兩日（2月28日及29日）每日7~15時的南港系統至坪林南向路段，及末兩日（2月29日及3月1日）每日12~22時的頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加五至七倍。

高公局強烈呼籲，建議民眾前往宜花東旅遊時，盡量搭乘公共運輸往返。

高公局為鼓勵及宣導民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北向宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，因此，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，省時又便利。

同時，為疏導大量的國5交通需求，高公局已實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制，只是高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，導致第二日北返方向易壅塞至深夜，請排隊車輛耐心等候。

高公局最後呼籲，前往宜花東民眾請多搭乘公共運輸，如自行開車者，亦請於出發前務必先檢查車況並利用高速公路1968 App查詢替代道路行車資訊，加以選擇行駛路線，於尖峰時段改行駛台9線，約可比行駛國5節省30~70分鐘，或調整出發時間，建議南向多利用下午時段，北向多利用上午時段，當個聰明之用路人。

這次和平紀念日連假國道實施高乘載管制、匝道封閉、差別費率、暫停收費、匝道儀控、開放路肩等疏導措施。