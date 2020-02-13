快訊

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

二二八連假往返國5及蘇花改車流量大 建議搭乘公共運輸

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
和平紀念日國道疏導措施一覽表。　圖／高公局提供

交通部高速公路局今（13）日表示，蘇花改已全線通車，預估228和平紀念日連假期間，將有大量車潮利用國5及蘇花改往來台北與宜花東返鄉及旅遊，壅塞時間較平日及例假日更長，高公局透過大數據資料分析預判，這次和平紀念日假期之首兩日（2月28日及29日）每日7~15時的南港系統至坪林南向路段，及末兩日（2月29日及3月1日）每日12~22時的頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加五至七倍。

高公局強烈呼籲，建議民眾前往宜花東旅遊時，盡量搭乘公共運輸往返。

高公局為鼓勵及宣導民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北向宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，因此，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，省時又便利。

同時，為疏導大量的國5交通需求，高公局已實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制，只是高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，導致第二日北返方向易壅塞至深夜，請排隊車輛耐心等候。

高公局最後呼籲，前往宜花東民眾請多搭乘公共運輸，如自行開車者，亦請於出發前務必先檢查車況並利用高速公路1968 App查詢替代道路行車資訊，加以選擇行駛路線，於尖峰時段改行駛台9線，約可比行駛國5節省30~70分鐘，或調整出發時間，建議南向多利用下午時段，北向多利用上午時段，當個聰明之用路人。

這次和平紀念日連假國道實施高乘載管制、匝道封閉、差別費率、暫停收費、匝道儀控、開放路肩等疏導措施。

高乘載管制 國道客運 高速公路 連假
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

蘇花改防龜速車　擬仿雪隧設最低速限

龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

蘇花改擬訂最低速限　避免龜速塞車

相關新聞

取得居留證就有健保 不因國籍不同差別對待

陸配子女捲入武漢肺炎疫情風暴，某臉書粉絲專頁出現「陸配子女選擇中國籍，有居留證就有台灣健保」的評論。健保署官員今天指出，...

醫師傳授DIY「濾材布口罩」 婆婆媽媽跟著做

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，「口罩」瞬間成為「稀缺物資」，製作布口罩也在婆婆媽媽群組中成為熱門話題。日前北市大安區大學...

台中協助包機隔離、又辦台灣燈會 向行政院爭取口罩

台中市副市長陳子敬今天北上參加行政院會，他表示，因應武漢肺炎防疫相關措施，要表達地方意見，台中市協助第一批從武漢台商包機...

農糧署1月份食米抽驗 一件限期改善

為維護市售食米品質、交易秩序及消費者權益，農委會農糧署依據「糧食管理法」及「糧食標示辦法」等相關規定，每月辦理市售食米抽...

延後開學菜滯銷 有機蔬菜破盤賣救菜農

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，學校延後兩周開學，供應學校營養午餐有機蔬菜的農民受衝擊，雙北果菜市場、產地農民都發起團購，新北果菜公司還推出限時破盤價有機蔬菜，包括小松菜與黑葉白菜15公斤550元，希望消費者協助農民度過難關。

周日起變天 下周三前低溫只有7、8度

溫暖晴朗的天氣又要變天了。中央氣象局表示，今天下午起水氣增多，今晚各地有明顯短時強降雨，且會下到明天清晨才慢慢緩和；周六又有一波鋒面接近，各地水氣增加。16日下周日起鋒面和接近寒流等級的冷空氣報到，北台灣一早就可感覺明顯降溫，天氣先濕冷再轉乾冷，一路冷到下周三，，中部以北沿海空曠地區可能只有7、8度。

228連假火車票沒賣完 北花、北高還有座位

台鐵228和平紀念日連假車票今天凌晨開賣，截至上午9時已賣出13.8萬張車票。不過，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，到上午僅東部幹線熱門時段往返台東普悠瑪號、自強號，及收假日高雄北返台北自強號等車票售光，以往假日一票難求的往返花蓮自強號、高雄往返台東及台北往高雄等，都還有座位。

計程車防疫常消毒 駕駛：生意少3成、客人也想開窗通風

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情讓不少民眾避免外出，商圈人潮、觀光財都減少，有北市計程車駕駛指出，現在載客機會變少，生意大概少2...

7-11變身小型超市！3間「冷凍生鮮旗艦店」買得到鮮凍水產、有機蔬菜

7－ELEVEN跨界結盟的複合店再出招！第11種全新複合型態「冷凍生鮮旗艦店」擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創...

油價可望連五降 估下周汽油再降0.1元

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情仍未見改善，導致國內油價已連續四周調降。依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價...

影／計程車司機買口罩 北市一人可買七片

為防範新冠肺炎（武漢肺炎），台北市從今天起開放北市車籍的計程車司機購買口罩，一次可買7天分量（7片），計程車駕駛都要依身...

這款隨身小物超強手 香茅艾草中藥草防疫包隨身帶著走

宜蘭市有一條中藥草街，最近因新冠肺炎疫情衝擊，人人為加強抵抗力，以中藥草製成防疫小包成了搶手的隨身物品。市長江聰淵今天到...

熱門新聞

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

中午變天迎大雨 下周急凍下探9度

明變天！午後西半部、東北部有雨 下周急凍低溫剩9度

昨天才收公文今天通知廢止 藥師嘆朝令夕改如洗三溫暖

政府不出手只能降價自救 墾丁旅宿折扣戰殺到見骨

武漢肺炎疫情延後開學 割包皮人數增一成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。