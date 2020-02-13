7-ELEVEN將海島型冷凍冰箱搬進門市 首度開料理教室

統一超（2912）旗下7-ELEVEN再拼跨界結盟，今日正式發表第11種全新複合型態「冷凍旗艦店」，擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創將海島型冷凍冰箱搬進門市，並首度開設「料理教室」，創新門市型態。

7-ELEVEN表示，為強化生鮮商品結構，首度結盟崇越集團旗下安永鮮物，導入CAS細胞活存技術（Cells Alive System）急凍保鮮水產，主打海鮮採用極低溫（-50℃以下）急速凍結，不會破壞食材的組織結構、封存其鮮度，且水產品均經過去骨除刺等前處理，料理食用更便利。

7-ELEVEN表示，近年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元。看準冷凍市場龐大，7-ELEVEN於2014年起，耗資6億元，大幅提高全台冷凍品物流中心倉儲容量，也增闢鮮食廠冷凍品生產線、增加物流中心理貨產能達1.4倍，提升理貨效率。

2019年台中低溫物流中心擴建上線，2018年啟用花東地區首個多溫層新花蓮物流中心，整合鮮食廠將完善硬體設備帶到東部。目前7-ELEVEN全台共有14座鮮食、低溫及多溫層物流中心。

目前7-ELEVEN冷鏈規模已為業界最成熟且完備，除了產線擴增，於前年底擴增門市冷凍空間，目前雙門冷凍櫃的門市近3,000家。

新開幕的冷凍生鮮旗艦店，冷凍食品品項數較一般門市多1倍，且進駐4台的雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱，再攜手安永鮮物，擴大冷凍生鮮品項，即日起於新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市，共推出3間冷凍生鮮旗艦店。

7-ELEVEN複合型態目前有超商、咖啡、閱讀、烘焙、生啤酒等不同業態，業績平均可較一般門市成長1至2成以上，加入「冷凍旗艦店」後共有11種型態，首波於1月下旬已於北台灣開設3間門市，成功帶動冷凍食品業績較導入前成長1倍以上。