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徵才變少！年後轉職潮沒了 這種工作機會卻逆勢大增

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情攪局，年後轉職潮沒了，外包工作異軍突起大熱門。

武漢肺炎疫情嚴重影響人力市場，今年開工後正職徵才需求下降，數位科技旗下外包接案平台「Tasker出任務」發現，由於消費者擔心武漢肺炎減少出門次數，導致實體店面人流變少，改攻網路消費，企業外包工作逆勢成長56%，主要以網頁經營、「FB／IG社群經營」為大宗；因為旅遊、服務業開始放無薪假，勞工開始找外包與在家接案工作，今年開工日接案會員人數較去年同期成長高達一倍。

數位科技旗下包括518人力銀行（全職工作）、小雞上工（打工族）及「Tasker出任務」（外包）三個媒合平台，其中「Tasker出任務」擁有50萬會員，因為近來武漢疫情發燒，外包工作大爆量而成為最大受惠者。

「Tasker出任務」表示，從Google Trends搜尋趨勢顯示，今年年後開工雖然求職需求增加，但是正職的徵才需求反而下降，顯示武漢肺炎疫情造成大陸交通、旅遊停擺，大陸線停工，景氣前景不明，企業不敢開放過多正職職缺。

但是企業仍得找出路維持營運動能，加強網路平台經營成為重要出口。「Tasker出任務」表示，年後企業外包工作異軍突起，企業尋找外包案件量成長56%，成長最多的案件量為「FB/IG社群經營」、「商品拍攝／包裝設計」、「網頁設計」三大類。

「Tasker出任務」表示，增加外包工作主要來自電商、網路相關工作，就是因為消費者擔心武漢肺炎減少出門次數，導致店面人流變少，改上購物網站消費，業者為了生存就必須轉換線上化銷售，因此急需FB/IG社群經營等人才。

「Tasker出任務」表示，相較一般正職員工一定要達到各種勞動條件，外包給接案人才節省徵才和教育訓練時間，人力運用彈性大，也是企業啟用外包重要原因。

至於外包人力端，「Tasker出任務」表示，該網站會員人數約50萬餘人，今年開工日上網接案人數高達7萬餘人，較去年同期成長一倍。

「Tasker出任務」營運主管Daron Hu分析，防疫照顧假、居家隔離、自主管理及旅遊業與服務業開始放無薪假，更多人才在家，加上有無薪假員工希望透過外包兼差彌補薪資損失等，遠端工作需求大爆發。

近期就有旅行社員工上線註冊「Tasker出任務」接案會員，原因是開始休無薪假，因此希望上線接手工類與排版打字案件貼補生活費。

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