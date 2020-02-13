富達評論：全球經濟Q1受衝擊 是否轉向衰退言之過早

針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，富達國際全球總體經濟分析長Anna Stupnytska指出，由於中國大陸經濟活動中斷，考量其對全球供應鏈、貿易、觀光旅遊的影響力，以及全球經濟的不穩定，全球第1季經濟成長將受顯著衝擊。

拜全球央行貨幣寬鬆之賜，經濟周期才得以延續至今年。但接下來的情勢須視新冠肺炎疫情是否能夠迅速獲得控制，截至目前為止，大陸第1季GDP成長受負面衝擊在所難免，並促使官方進一步祭出激勵措施。至於全球經濟是否因而轉向衰退，此刻還言之過早。

相較於2003年SARS疫情，大陸在全球經濟體中扮演更重要的角色，因此受波及的國家將更廣泛。

此外，大陸居民移動力較當時更高，使病情控制更具挑戰性。去年，大陸有1.3億人口到世界各地旅遊，而SARS當時僅有2,000萬人次，許多人基於貿易往來前往非洲，當地醫療資源稀缺，使得疫情肆虐。

即使在疫情受到控制的假設情況下，第一季全球經濟成長率仍受影響，估計約有一半的衝擊來自於大陸經濟成長的下修，另一半則為其貿易夥伴以及全球觀光旅遊受到的衝擊。其後將逐漸復原，整體影響很有可能會延續到下半年。