統一超經營高速路仁德服務區 大改裝
由交通部高速公路局委託統一超商經營的「仁德服務區」，經過六個多月大規模改裝後，於昨（12）日正式開幕，引進超過22個櫃位；統一超提到，仁德服務區未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾兩百萬人次，預計帶動業績成長二至三成。
高公局長趙興華表示，仁德服務區是國道1號最尾端，也是用路人北上第一個國道服務區，分為南北兩站，啟用已達30年以上，其經營模式也逐漸發展為提供用路人多元的服務。此次由統一超商再次取得經營權，並改以ROT（增建、營運、移轉）模式，因一約是九年，統一超商將持續投入增建及移轉的規劃。服務區內設有兩家7-ELEVEN門市，提供四台「智FUN機」，趕時間的用路人使用現金或icash 2.0感應，可快速購買商品；同時引進11家連鎖餐飲品牌，如摩斯漢堡、禾記嫩骨飯等。
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