統一超經營高速路仁德服務區 大改裝

實體連鎖企業已經式微，取而代之的是虛實整合新連鎖，在步入後新冠肺炎之時，此一趨勢會更加明確，因此在進行防疫抗戰的同時，商業服務業不能只想何時放無薪假，必須看見撞上灰犀牛後的商機。

2020-02-12 22:50