王者再臨 台灣前三大鐘錶行寶鴻堂強勢回歸東區

台灣前三大鐘錶行寶鴻堂重返東區，寶鴻堂台北忠孝店於12日正式開幕，此為寶鴻堂第四家店，

不過，該店與寶鴻堂其他分店不同，沒有販售勞力士、百達翡麗等頂級鐘錶，而是八大品牌包括歐米茄OMEGA、寶珀Blancpain、雅典錶Ulysse Nardin、萬寶龍MontBlanc、崑崙錶CORUM、柏萊士BELL&ROSS、ORIS、葛雷漢Graham等，目的是瞄準年輕客群。

寶鴻堂台北忠孝店12日開幕，寶鴻堂創辦人、董事總經理陳秋堂，以及其子女和女婿等，包括寶鴻堂副總經理暨業務總監陳俊賓、行銷總監陳怡臻、北區業務經理蕭學儒等人皆出席。

該店大量採用大理石的牆面設計，搭配金色線條，延伸空間感，貴賓室開放式的陳列架更是展現了寶鴻堂希望提供貴賓近身Touch&Try的體驗式服務。此外，交易桌設計暗藏手機無線充電的設備，快速排風系統提供潔淨空間的氣味，使用Hermes咖啡杯盤組，並提供Nespresso頂級義式濃縮咖啡、節慶限量風味黑咖啡、法國瑪黑茶及台灣頂阿里山茶。

陳怡臻表示，寶鴻堂的創始店雖然在民生社區，其實在1989年，寶鴻堂就在東區開店，更是東區首家錶店，當時坪數不到10坪；而12日甫開幕的忠孝店店面是自家的，買下此店面已30年。台北忠孝店試營運一周，每組客人進來，都說沒聽過寶鴻堂，不過這就是寶鴻堂在東區設店的原因，「過去展店特色，都是在機場或是交流道附近，即使寶鴻堂在台中跟台北開了40年，還是很多人不知道我們，本次重返東區，是為了讓客人更容易找到寶鴻堂。」

和其他分店不同的是，寶鴻堂的台北忠孝店旗下有八個鐘錶品牌，分別是歐米茄OMEGA、寶珀Blancpain、雅典錶Ulysse Nardin、萬寶龍MontBlanc、崑崙錶CORUM、柏萊士BELL&ROSS、ORIS、葛雷漢Graham等，並沒有如勞力士和百達翡麗等最頂級鐘錶。

她表示，因為過去寶鴻堂的客群年紀約在45至50歲以上佔大多數，現在客人年紀有降低趨勢，所以這家店希望多一些客群，選擇這八大品牌，雖然並非最高端，但都可以快速接觸年輕族群。

談到武漢肺炎疫情所帶來的影響，陳怡臻坦言，過年前和過年後相比，來客率減少20％，不過成交率先前50%，疫情反而讓成交率提高至65%，到店中都是目的性客人；由於寶鴻堂的陸客與觀光客比例不到5%，都是深耕在地客人，所以陸客不來並不影響業績。