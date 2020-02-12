快訊

戒毒特效藥？自我矛盾的毒品刑事政策與立法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王者再臨 台灣前三大鐘錶行寶鴻堂強勢回歸東區

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
左起為寶鴻堂副總經理暨業務總監陳俊賓、行銷總監陳怡臻、董事總經理陳秋堂與北區業務經理蕭學儒等人共同參與寶鴻堂台北忠孝店開幕。業者

台灣前三大鐘錶行寶鴻堂重返東區，寶鴻堂台北忠孝店於12日正式開幕，此為寶鴻堂第四家店，

不過，該店與寶鴻堂其他分店不同，沒有販售勞力士、百達翡麗等頂級鐘錶，而是八大品牌包括歐米茄OMEGA、寶珀Blancpain、雅典錶Ulysse Nardin、萬寶龍MontBlanc、崑崙錶CORUM、柏萊士BELL&ROSS、ORIS、葛雷漢Graham等，目的是瞄準年輕客群。

寶鴻堂台北忠孝店12日開幕，寶鴻堂創辦人、董事總經理陳秋堂，以及其子女和女婿等，包括寶鴻堂副總經理暨業務總監陳俊賓、行銷總監陳怡臻、北區業務經理蕭學儒等人皆出席。

該店大量採用大理石的牆面設計，搭配金色線條，延伸空間感，貴賓室開放式的陳列架更是展現了寶鴻堂希望提供貴賓近身Touch&Try的體驗式服務。此外，交易桌設計暗藏手機無線充電的設備，快速排風系統提供潔淨空間的氣味，使用Hermes咖啡杯盤組，並提供Nespresso頂級義式濃縮咖啡、節慶限量風味黑咖啡、法國瑪黑茶及台灣頂阿里山茶。

陳怡臻表示，寶鴻堂的創始店雖然在民生社區，其實在1989年，寶鴻堂就在東區開店，更是東區首家錶店，當時坪數不到10坪；而12日甫開幕的忠孝店店面是自家的，買下此店面已30年。台北忠孝店試營運一周，每組客人進來，都說沒聽過寶鴻堂，不過這就是寶鴻堂在東區設店的原因，「過去展店特色，都是在機場或是交流道附近，即使寶鴻堂在台中跟台北開了40年，還是很多人不知道我們，本次重返東區，是為了讓客人更容易找到寶鴻堂。」

和其他分店不同的是，寶鴻堂的台北忠孝店旗下有八個鐘錶品牌，分別是歐米茄OMEGA、寶珀Blancpain、雅典錶Ulysse Nardin、萬寶龍MontBlanc、崑崙錶CORUM、柏萊士BELL&ROSS、ORIS、葛雷漢Graham等，並沒有如勞力士和百達翡麗等最頂級鐘錶。

她表示，因為過去寶鴻堂的客群年紀約在45至50歲以上佔大多數，現在客人年紀有降低趨勢，所以這家店希望多一些客群，選擇這八大品牌，雖然並非最高端，但都可以快速接觸年輕族群。

談到武漢肺炎疫情所帶來的影響，陳怡臻坦言，過年前和過年後相比，來客率減少20％，不過成交率先前50%，疫情反而讓成交率提高至65%，到店中都是目的性客人；由於寶鴻堂的陸客與觀光客比例不到5%，都是深耕在地客人，所以陸客不來並不影響業績。

今年寶鴻堂設定業績10％成長，陳怡臻說，現在外部景氣不好，但仍希望達標，即使來客率減少，但如果客單拉高，相信有機會讓業績成長。

寶鴻堂台北忠孝店12日開幕。業者／提供
寶鴻堂台北忠孝店12日開幕，此為店鋪外觀。業者／提供

咖啡 疫情 陸客
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

無畏疫情 寶鴻堂鐘表忠孝店回歸東區強勢開幕

寶珀表致敬性感女神瑪麗蓮夢露 打造情人節限量版腕表

影／中山168「1多點」打造苗栗小松菸 匯集工藝平台

英電影雜誌世紀百大佳片 李安兩部電影上榜

相關新聞

王者再臨 台灣前三大鐘錶行寶鴻堂強勢回歸東區

台灣前三大鐘錶行寶鴻堂重返東區，寶鴻堂台北忠孝店於12日正式開幕，此為寶鴻堂第四家店，

微風傳資遣3成人力 賴香伶：紓困條例要能救勞工

微風集團傳出將資遣近三成人力，成為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情發酵以來百貨業裁減人力第一個震撼彈。對此，長期關心勞權議題的民...

武漢肺炎重創百貨業 業者：業績掉了1成

武漢肺炎疫情對於百貨業造成衝擊，百協秘書長詹武哲指出，疫情對於消費者信心影響很大，截至目前，百貨業平均來客數大約下降2成...

北市計程車駕駛 13日中午後可向車行、合作社買口罩

為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，交通部目前統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府，因此，自2月13日起車籍...

微風傳資遣3成人力 勞動局：未收到大量解僱申請

微風集團傳出將資遣近3成人力，成為疫情發酵以來百貨業裁減人力第一個震撼彈。對此台北市勞動局表示，目前並無收到申請大量解僱...

世紀鋼估今年風電營收占7成

世紀鋼（9958）離岸風電產能今年陸續投產，帶動營收，1月營收3.31億元，年增232%。世紀鋼表示，隨著風電新產能陸續到位，進入量產，依照完工進度認列營收，1月風電事業營收占比攀升至七成，下半年預估營收進一步放大。

Yahoo拍賣要關? Yahoo台灣:一切正常

電商Yahoo奇摩旗下Yahoo拍賣，日前驚傳將歇業，在臉書等社群網站引起討論。Yahoo台灣分公司今（12）日澄清，該訊息是Yahoo香港營運發展調整公告，台灣Yahoo拍賣營運一切正常，並將持續優化消費體驗，讓買賣雙方交易更有樂趣。

中鋼提月盤說明書 助下游提升競爭力

因國際政經局勢變化快速，及近期世界貿易保護主義抬頭，受此外部環境影響，鋼鐵市況較以往波動頻繁且劇烈。中鋼公司為協助客戶接單，擬自109年第2季內銷除少數特定鋼種外，全面改採月盤訂價，以快速貼近國際市場

85度C 、王品...看服務業台商重災戶 如何抗疫救市？

從個體面衝擊來看，在中國市場的餐飲、零售等台商，恐是台灣上市櫃公司首要疫情重災戶。

新冠肺炎衝擊會展業 烘焙展延期到7月底

新冠肺炎影響，台灣會展產業受到衝擊持續發酵，繼台北國際書展、電玩展、自行車暨體育用品展陸續宣布「延期」之後，今（12）日...

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

電商Yahoo奇摩旗下Yahoo拍賣，日前驚傳將歇業，在臉書等社群網站引起討論。Yahoo台灣今（12）日澄清，該...

熊貓外送員安全送餐示範遊行 訴求資方建立溝通管道

台北市美食外送司機產業工會籌備處今上午召開記者會，號召160名外送員到場響應，透過「安全送餐示範遊行」表達訴求，要求Fo...

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

鴻海祭「三信三定」 深圳復工

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

台積「儲糧」 將發600億公司債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。