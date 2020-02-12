防疫不外出 全國大飯店推「主廚到府」外燴服務

新型冠狀病毒疫情升溫，台中全國大飯店宣布，即日起除了外帶、外送之外，再推出「主廚到府」外燴服務，讓美味熱到家。

全國大飯店表示，在防疫部份完全配合政府所有因應措施，除進入館內需量額溫，館內公共區域都有提供酒精消毒機供客人使用。客房、餐廳部份也循防疫標準，使用75%酒精或稀釋漂白水做好整體環境定時消毒。

然而因應疫情衝擊，民眾外出用餐意願大減，全國大飯店全面服務升級，推出外帶、外送、外燴服務，讓民眾不必擔憂有傳染的風險。

全國大飯店的「樂到家外帶、外送暨主廚到府外燴」服務，經典合菜原價66折起；「一品便當」無錫排骨、蒜香魚排、金沙蝦球、明爐燒鴨、油淋雞排，主菜5選2；還有多樣熱門單點推薦享外帶、外送原價八折優惠。

另外，飯店並推出「主廚到府外燴服務」，由40年廚藝精粹的專業主廚團隊，量身訂做提供完善到府外燴服務，讓民眾不用出門，就能在家輕鬆專享飯店餐廳般用餐的豐盛美饌。