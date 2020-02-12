肺炎疫情帶動吃素祈福人數增多 「蕃茄食光」意外竄紅

新冠病毒疫情升溫，許多宗教與公益團體紛紛出面推廣吃素祈福，蔬食餐廳瞬間成了餐飲業的當紅炸子雞；位於東南亞唯一潛水旅館潛立方一樓的「蕃茄食光」蔬食餐廳，最近吸引大批民眾前來大啖健康蔬食料理，人氣強強滾。

另據了解，全台知名蔬食餐飲連鎖品牌「寬心園」，近期業績也是逆勢成長二成以上。

「蕃茄食光」蔬食餐廳座落於西屯區安和西路潛立方旅館一樓，是由一群熱愛吃蔬食的夥伴合力打造。創辦人之一的鄭婷云說，她是為了顛覆以往蔬食「食之無味」的刻板印象，希望更多吃葷的朋友能夠愛上蔬食。

鄭婷云指出，「蕃茄食光」以推廣健康蔬食的初心與傻瓜精神，採用天然食材研發創新餐點，渴望能吸引大家每週嘗試多吃幾次美味的原生食物，不僅淨化身心減輕身體負擔、增強免疫力，更能降低排碳量，為生病的地球之母與環境保護盡一份心力。

鄭婷云表示，蕃茄是蔬菜也是水果，擁有多種營養素，因而有「蕃茄紅了、醫生的臉綠了」的義大利諺語；而「食光」也有三種寓意：食用蔬果吸收光的能量、好吃當然要吃光光、同時感受如光的溫馨服務與空間。

她強調，「蕃茄食光」不只是餐廳，更是有愛的大家庭，餐廳夥伴及客人間流動著如同家人般單純愛的本質，希望將這份溫暖帶進所有人的內心，也相信這份愛會藉由大家傳遞下去。

鄭婷云與從事室內設計的另一半邱瑞明等創業夥伴們，其實各個都是臥虎藏龍。

其中，走進「蕃茄食光」，映入眼簾的是低調奢華的藍綠色牆面，搭配充滿設計感的訂製餐椅燈飾，室內外更是在一片綠意盎然的植物環繞中，室內設計就來自宜亞設計總監邱瑞明之手。

大廚是曾在大陸北京警備團任職數年的餐飲顧問廖家億，目前在「蕃茄食光」提攜著108年FDA金帽獎新秀廚師後輩葉瓋鴻，老手及新手的碰撞，成就了義式蔬食料理的無限創意。

例如只要一出餐，總是讓隔壁桌都會問的黑麻油老薑片製「舞菇麻油燉飯」、兒時記憶媽媽炸蔬菜球的義大利麵、寒冷體質也不怕的烤溫沙拉、獨家藥膳「累累湯」為家庭奔波辛苦的父母補充體力等。

還有健康主義濃郁堅果南瓜濃湯，除南瓜泥外，主廚使用腰果取代奶油馬鈴薯代替麵粉勾芡，每道餐點或裝飾配菜都是天然、不添加人工色素。

餐後飲品也是一絕，用料驚人的果昔，加上擁有國際咖啡執照達人的手沖烘焙咖啡，讓消費者擁有難忘的用餐與午茶時光。鄭婷云說，日後還會陸續推出不同時令的蔬果創意美食。

隨著情人節的腳步接近，鄭婷云說，「蕃茄食光」應景推出1520元（我愛你）創意情人套餐，可品嚐菜單外的創意浪漫蔬食，要讓情侶們不僅吃的健康、還能吃出滿滿的愛意。