美隆董座提供次氯酸水抗菌液 每天四公噸可嘉惠800人
美隆工業董事長吳維忠另行投資的衛康商貿股份有限公司，引進日本「+HOCL微酸性電解水生成裝置」來台製造，他有感於新冠肺炎疫情影響，消毒水、酒精等防疫物資也一物難求，於是提供自家生產的次氯酸水抗菌液，每天四公噸，以每人五公升計，可以嘉惠800人，回饋鄉里，獲得好評。
吳維忠表示，+HOCL微酸性電解水（次氯酸水）是一種無味、無色且對人體及機器無危害的抗菌液，其抗菌主要成分為次氯酸，PH值6.4，接近中性，對環境友善，可用於洗手，或是用來洗蔬果、器皿、廚房等。
美隆是全球知名音響製造大廠。衛康商貿工廠同樣位於桃園市桃園區幸福路99號的美隆工業內。
衛康商貿經理王維政指出，主要是賣機器、設備，美隆工廠也採用自家在生產的次氯酸水，每天用在公司的餐廳，包括洗蔬果、器皿等；此次為回饋社會，特別從四樓接出專用管線，有二條水管，以每天提供四噸次氯酸水抗菌液，以每人五公升計，一天最多可以嘉惠800位桃園市民，已經有數百位民眾前來領用。
為不影響美隆工業的正常運作，供應時間為早上六點至八半點半、晚上六點至八點。吳維忠強調，民眾需自備容器，因次氯酸分子易被紫外線或陽光破壞，建議用不透光容器裝盛，並低溫陰暗處保存較佳。這幾天民眾前往領取，一路排隊到工廠的外面，次序良好，對於能夠回饋社會，感到很心慰。
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