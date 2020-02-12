新冠肺炎影響：估中國大陸首季GDP成長降至2% ~ 4.5%

工研院產科國際所匯整外國主流機構看法，研判新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對中國大陸第1季的GDP成長將降至2% （Economist預估） ~ 4.5% （Bloomberg預估），全年GDP可能降至5.2～5.6％（疫情前預估5.9％）。

2019年12月中國武漢市爆發的新型冠狀病毒感染肺炎，截至今年2月10日為止，已造成全球確診人數逾4萬例，超過9百人死亡，超越2003年SARS全球死亡人數。肺炎疫情造成中國內地逾80座城市封城或封閉式管理，運輸、物流、倉儲零售的困難，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人、貨斷流影響。

工研院產科國際所表示，中國大陸是臺灣主要的出口市場、最大的投資地區，兩岸長期分工形成緊密的供應鏈，肺炎疫情的後續發展，對臺灣產業經濟有一定的影響和衝擊，值得密切關注。

回顧2002年11月在中國大陸廣東省爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），造成全球感染人口8,096人，其中774人死亡（臺灣73人）。疫情持續到2003年7月結束，其間臺灣股市修正近千點，跌幅達18％，並影響2003第2季臺灣GDP約3個百分點，相當於775億元新台幣，主要衝擊餐飲、零售、觀光、運輸等業別，而經濟的下行也造成臺灣製造業單季約5～8％的跌幅。

工研院產科國際所指出，依過往SARS經驗，疫情對製造業的影響大但時間短，高峰到平復時間約一季，因此此波新冠肺炎疫情若可有效控制，疫情效應應屬短期現象。

然而，當年SARS疫情爆發時，中國大陸經濟規模（GDP）僅占全球4％，人均國內生產毛額（GDP/總人口）不足1,300美元。2019年中國大陸經濟規模已成長7.3倍，占全球16％，人均國內生產毛額突破1萬美元。

這次疫情爆發前適逢春節，一時無法明確估計多少受感染者已擴散至中國大陸其他省分、甚至其他國家。當肺炎疫情持續延燒，確診感染者、死亡人數、封城數目及復工延後等，尤勝過往SARS影響。而中國大陸經濟下行風險增加，對以中國大陸內需為主要市場或供應鏈一環的亞洲國家（包括臺灣）可能造成嚴重衝擊。

綜合當前外國主流機構看法，短期內中國大陸內需市場的運輸、觀光、娛樂、零售消費等，將受到疫情擴散及中國大陸政府防疫管制措施而明顯下滑，對比疫情爆發前的6%，中國大陸第一季的GDP成長將降至2% （Economist預估） ~ 4.5% （Bloomberg預估），全年GDP可能降至5.2～5.6％（疫情前預估5.9％）。隨著感染人數增加與城市擴散，封城與開工延期的防疫命令，將使衝擊面從消費端擴大到生產製造、甚至重創整體供應鏈體系，對全球經濟造成更大影響。