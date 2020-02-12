寶格麗宣布 退出2020巴塞爾錶展

經濟日報 / 記者何秀玲/即時報導
寶格麗宣佈將退出今年的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld），讓業界都譁然。圖／BVLGARI提供

繼1月於杜拜舉辦的LVMH腕錶周結束後，考量到現階段社會經濟狀況以及國際旅客的不確定性日益增加，寶格麗決定不參與2020年巴塞爾錶展。

LVMH集團旗下企業BVLGARI寶格麗成立於1884年。寶格麗已於1月初在首次舉辦的杜拜LVMH鐘錶週與其主要客戶及媒體會面，介紹2020年的最新力作，其中包含了驚艷市場的小型陀飛輪的巔峰代表Serpenti Seduttori 陀飛輪、Divas’ Dream孔雀石超薄三問錶、Octo Finissimo 玫瑰金超薄三問腕錶與防水深度達100米、具備運動風格OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶。

基於國際訪客旅行不確定性日益增加的背景下，同時距離巴塞爾錶展剩下僅兩個半月的準備時間，寶格麗地決定取消參與2020年巴塞爾錶展，改將杜拜LVMH鐘錶週展出的全新錶款透過於各大市場巡迴展出，介紹給當初無法參與鐘錶展的重要賓客與媒體。

在未來的市場巡迴展中，除了發表在杜拜展出的新品力作之外，也將包含一只全新的超薄世界紀錄錶。

寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin表示，這一決定並非易事，但寶格麗最佳選擇是從3月起直接進入市場，這並不意味著寶格麗肯定會離開巴塞爾錶展，2021年及往後是否繼續參與，將會於6月底做出決定。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin則提到，雖然今年無法參與Baselworld，但品牌對於2021年的展覽仍是持開放態度。圖／BVLGARI提供

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