新冠肺炎衝擊 東元：首季營收可能掉一成

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，導致中國大陸多家企業延後復工，東元（1504）董事長邱純枝今（12）日表示，東元在中國的廠區復工狀況不一，復工率高的達八成、低的僅三成；供應鏈方面，大型工廠多已復工，但很多在供應鏈中的小型工廠仍限制復工，影響可能從3月開始浮現，最壞的估算是第一季營收可能至少掉10%。

東元在中國無錫市及南昌市設有生產基地，無錫以大、小馬達產品為主，10日復工；以大馬達為主的南昌，則在11日復工，小馬達業務可能影響較大。邱純枝指出，目前估算的狀況是從2月10日開工起的初步估算，中國官方政策不斷調整，對復工有做適度開放，經持續觀察，供應鏈的影響可以抓得更清楚。

餐飲方面，東元集團會長黃茂雄指出，集團多角化經營，風險較分散，如速食型態的摩斯漢堡，顧客可選擇外帶，一年前強化配送這時候也派上用場，影響最小，1月業績達標，2月目前為止影響約10到15%，還算可以；其他需內用的餐廳，近期遇上不少顧客原定聚餐、辦活動等規劃都順延，估計業績影響至少三成。